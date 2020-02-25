إطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر" بجامعة كفر الشيخ ..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة "إتحضر للأخضر، إتحضر للمستقبل" بجامعة كفر الشيخ، مؤكداً أن الجامعة هى مركز الاشعاع الحضارى والتعليمى بالمحافظة، وأن المبادرة تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لنشر الوعى البيئي، وإتساقاً مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء وأساتذة جامعة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرايضة، والدكتور محمد اسماعيل، الاستشارى التنفيذى بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس هشام فتحي، مدير عام إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة، صفوت سليمان استشارى إدارة المخلفات الصلبة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملة تستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، التى تدعو إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، لافتاً أن حماية البيئة تتمثل فى الحفاظ على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وهواء، وأن نشر المفاهيم البيئية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لنحقق الأهداف المرجوة والحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة انطلقت بزراعة 60 شجرة مثمرة متنوعة من البرتقال والجوافة بالجامعة، والدعم بـ 50 حاوية مقسمة، لتجميع القمامة و50 مقشة وجاروف للاستخدام فى أعمال النظافة العامة بالجامعة، وتم تشجيع الطلاب على المشاركة فى أعمال التشجير ونشر الوعى البيئى وترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير المخالفات، مؤكدا على ضرورة أتباع السلوكيات التى تحافظ على البيئة وأنها مسئولية مشتركة بين المواطن والدولة، فلا يمكن أن تنجح أى مبادرات أو حملات بدون مشاركة المجتمع المدنى والشباب والجمعيات الأهلية لنشر الوعى البيئى بين جميع طوائف المجتمع.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة إن الهدف العام للمبادرة هو تعزيز روح الانتماء لتفعيل دور المشاركة المجتمعية لبناء الدولة المصرية، مؤكدا أهمية المبادرة فى توعية الشباب بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وأهمية رفع الوعى لدى الطلاب تماشياً مع الرؤية الوطنية للدولة بأهمية المنظومة، قائلاً "أن جامعة كفر الشيخ من الجامعات المصنفة عالميًا وصديقة البيئة".

وأضاف رئيس الجامعة، بأن البرنامج الوطنى للمخلفات يقدم الدعم الفنى والمالى لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة تنفيذًا لخطة الدولة فى الحفاظ على الصحة والبيئة ومستوى النظافة العامة موجهًا الشكر لوزارة البيئة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لما يقوم به من أعمال لنشر الوعى البيئى بين طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور محمد اسماعيل، على أهمية دور الشباب فى الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر فى العمل البيئي، وضرورة القيام بكافة الجهود لحماية الإنسانية من التغيرات المناخية وأن نعيش بشكل صديق للبيئة، مقدماً خالص الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الدعم والجهد المبذول وتنشيط جميع العاملين بالمحافظة.

كما قدم خالص الشكر للدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس الجامعة، على تعاون الجامعة وتواجد الطلاب وأساتذة الجامعة فى يوم الأجازة، مشيداً أنها من أفضل الجامعات المصرية، ناقلاً تحيات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، لنشر الوعى البيئى بين طلاب الجامعة، بالإضافة إلى أن محافظة كفر الشيخ هى أول محافظة فى مصر يصدر لها مخطط رئيسى لإدارة المخلفات الصلبة وخطة تفصيلية لتشغيل وصيانة المعدات وخطة لمتابعة التشغيل والرقابة والرصد، وبذلك ستكون المحافظة الأولى فى مصر التى لديها برنامج متكامل لإدارة المخلفات الصلبة.

كما شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة فى مختلف المجالات، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء وأساتذة جامعة كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، يسعدنى ويشرفنى دائما أن اشارك فى مجلس الجامعة فى جلسته الـ 179 لسنة 2020م، وسط علماء جامعة كفر الشيخ، للتعاون فى جميع المجالات لتحقيق الصالح العام وتنمية المجتمع، مشيداً بدور كلية التربية النوعية ودورها فى تطوير مدخل المدينة بنظام الجداريات، يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المدن والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالي، مؤكدًا ان مشاركة جامعة كفر الشيخ فى النهوض بالمظهر الجمالى الذى يستحقه أبناء المحافظة لعملٍ مُشرف.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى المجالات التى تتضمن حل مشاكل وإعادة تأهيل شبكة الطرق بالمحافظة، لافتاً أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، مسئول عن الطريق الدائرى بمدينة كفر الشيخ ( القوس الشرقى ) من كفر عسكر إلى أبو عمر، وطريق صبرى القاضى مزلقان السلخانة ( القوس الغربى )، بالإضافة إلى وحدة الرصف وهى المسئولة عن الرصف داخل مدينة كفر الشيخ، مؤكدًا أن الهدف من عمليات الرصف هو تحسين الخدمات والمرافق للمواطنين من خلال شبكة طرق يتم تنفيذها طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، انه تم تشكيل لجنة لتطوير مدينة مصيف بلطيم ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمصطافين متمثلاً فى تطوير الكورنيش والشواطئ والطرق الرئيسية كأى قرية سياحية.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على التعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة، وسبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع، مصرحاً أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها فى خدمة أهالى محافظة كفر الشيخ من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة.