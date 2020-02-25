إخماد حريق هائل اندلع فى سرجة طحينة بالمحلة ..صور

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل فى سرجة زيت حار وطحينة خلف نقطة مرور العلو بنطاق الوحدة المحلية لقرية بلقينا، ملك ورشة ابراهيم سليمان.

انتقلت 5 سيارات مطافي وتم توزيع السيارات فى محيط الحريق وتعامل رجال الإطفاء مع النيران للسيطرة عليها قبل ان تمتد لباقي المنطقة، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائى.

من ناحية آخرى سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق نشب داخل منزل قبل تصاعد النيران للمنازل المجاورة بشارع طه الحكيم مدينة طنطا، كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من العميد زكريا حجازى مأمور قسم أول طنطا يفيد بإندلاع حريق داخل منزل بشارع طه الحكيم دائره القسم .

على الفور انتقلت الحماية المدنية وضباط البحث الجنائى، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة عن الحريق قبل تصاعده للمنازل المجاورة والوقوف على آخر التطورات وعمل التحريات الأمنية لمعرفة أسباب الحريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كانت قرية ميت السراج التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قد شهدت اندلاع حريق هائل فى مزرعة أرانب، وأتت النيران على محتوياتها ونفوق أعدد كبيرة من الأرانب، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت بمساعدة الأهالى من إخماد النيران.