إحباط تهريب 5 قطع أثرية بينهم 3 خناجر عبر مطار الأقصر

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب قطع أثرية بحوزة أحد الركاب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.

وتمكن قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء الأقصر الجوى من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى القاهرة، وبحوزته 5 قطع معدنية مختلفة الأشكال والأحجام مخفاه بحقيبة ضمن أمتعته يشتبه فى أثريتها وبعرضها على الجهات المختصة قررت بأن 3 قطع معدنية ضمن المضبوطات عبارة عن خناجر بدون مقابض أثرية وترجع لعصور تاريخية قديمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أنه في إطار مواجهة الدولة لجريمة تهريب الأثار المصرية إلى خارج البلاد، شدد مشروع قانون حماية الأثار، والذى وافق علية مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى وقت سابق، عقوبة تهريب الأثار، لتصل إلى السجن المؤبد.

وعاقب مشروع القانون، فى مادته (41) بمشروع قانون حماية الأثار، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.

وتنص المادة (41) على: يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك. ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الاثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.