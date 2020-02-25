إحباط تهريب 1.6 مليون قرص مخدر بالسعودية

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صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة، فقد تم إحباط محاولة تهريب 1.608.000 قرص من الإمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء.

وأضاف: تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم 5 متهمين بينهم مواطن، ومتهمان من الجنسية السورية وآخران من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

فيما نظمت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اليوم، فعاليات توعوية بمدارس المملكة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ولمدة ثلاثة أيام، حيث تستهدف الفعاليات طلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور.

وصاحب تلك الفعالية معارض توعوية بخطورة المخدرات، حيث ضم المعرض عينات حية للمواد المخدرة ونماذج لأساليب التهريب وشاشات ذكية تعرض أنواع المخدرات وضبطيات رجال الأمن والعلامات الدالة على التعاطي لتبيان خطورة هذه الآفة على المجتمع والفرد وصور لشهداء الواجب.

كما تُعد هذه الفعالية امتدادا للشراكة بين الجهتين في المجال التوعوي.