سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إحباط تهريب 1.6 مليون قرص مخدر بالسعودية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:00 ص
إحباط تهريب 1.6 مليون قرص مخدر بالسعودية صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة، فقد تم إحباط محاولة تهريب 1.608.000 قرص من الإمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء.

وأضاف: تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم 5 متهمين بينهم مواطن، ومتهمان من الجنسية السورية وآخران من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

فيما نظمت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اليوم، فعاليات توعوية بمدارس المملكة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ولمدة ثلاثة أيام، حيث تستهدف الفعاليات طلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور.

وصاحب تلك الفعالية معارض توعوية بخطورة المخدرات، حيث ضم المعرض عينات حية للمواد المخدرة ونماذج لأساليب التهريب وشاشات ذكية تعرض أنواع المخدرات وضبطيات رجال الأمن والعلامات الدالة على التعاطي لتبيان خطورة هذه الآفة على المجتمع والفرد وصور لشهداء الواجب.

كما تُعد هذه الفعالية امتدادا للشراكة بين الجهتين في المجال التوعوي.

 

 


مكافحة المخدرات

محمد بن خالد النجيدى

توعية

مخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

بئر الرذيلة.. يعذب عشيقته حتى الموت بسبب أطفالها وذكر اسم زوجها أثناء العلاقة

بئر الرذيلة.. يعذب عشيقته حتى الموت بسبب أطفالها وذكر اسم زوجها أثناء العلاقة

الداخلية تتيح التقدم لقرعة الحج بأى مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

الداخلية تتيح التقدم لقرعة الحج بأى مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

تعديل تشريعى يجيز نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الجهاز الإدارى

تعديل تشريعى يجيز نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الجهاز الإدارى

التعليم: أرقام جلوس امتحانات الثانوية ستكون جاهزة عقب استلام الاستمارات

التعليم: أرقام جلوس امتحانات الثانوية ستكون جاهزة عقب استلام الاستمارات

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة