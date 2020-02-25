سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 25-2-2020 وعيار 24 بـ199.50 ريال سعودى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:49 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 25-2-2020 وعيار 24 بـ199.50 ريال سعودى ذهب
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الذهب السعودي اليوم الثلاثاء 25-2-2020، حيث سجل سعر الذهب في المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 199.50 ريال سعودي بما يعادل 53.18. $، فيما بلغ "عيار 22" نحو 88. 182 ريال بما يعادل 48.75$


 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 199.50 ريال بما يعادل 53.18 $

 

سعر الذهب عيار 22

بنحو  182.88 ريال  بما يعادل  48.75 $

 

سعر الذهب عيار 21

بنحو 57. 174 ريال بما يعادل 46.53 $

 

سعر الذهب عيار 18

بنحو  149.63 ريال  بما يعادل  39.89 $

 

سعر الذهب عيار 14

بنحو  116.38 ريال  بما يعادل  31.02 $

 

سعر الذهب عيار 12

بنحو  99.75 ريال   بما يعادل  26.59 $

 

 سعر أوقية الذهب

بنحو  6,204  ريال   بما يعادل  1,654 $

 

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,397 ريال   بما يعادل   372.27 $

 

سعر كيلو الذهب

بنحو 199,521 ريال بما يعادل 53,180 $

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.


الذهب

اسعار الذهب السعودية

اوقية الذهب

عيار 21

اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب السعودى اليوم

سعر الذهب اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انخفاض أسعار الذهب 12 جنيها وعيار 21 يسجل 713 جنيها للجرام

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:38 ص

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:53 م

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:54 ص

أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخيا فى مصر.. وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:24 ص

استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهات

الأحد، 23 فبراير 2020 02:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة