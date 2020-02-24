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"PEP" تتجاهل كورونا وتقترب من الاستحواذ على شركة صينية كبرى للوجبات الخفيفة

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:26 م
"PEP" تتجاهل كورونا وتقترب من الاستحواذ على شركة صينية كبرى للوجبات الخفيفة الصين تواجه كورونا - ارشيفية
كتبت:نهال طارق

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تقترب شركة (PEP) من شراء شركة صينية تبيع الوجبات الخفيفة عبر الإنترنت في محاولة منها لتقليل سيطرة أكبر سوق للمواد الغذائية والمشروبات في العالم، وفقا لما نشرته شبكة سي ان ان الأمريكية.
 
 
وقالت شركة الصودا والوجبات الخفيفة الأمريكية يوم الأحد إن صفقة شراء Be & Cheery - التي تبلغ قيمتها 705 ملايين دولار - ستساعد شركة PEP لتصبح "الشركة الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات التي تركز على المستهلك في الصين.
 
 
ووفقا لتقديرات وزارة التجارة الصينية العام الماضي فقد ارتفعت قيمة سوق الوجبات الخفيفة في الصين بأكثر من 400 % بين عامي 2006 و2016، وأضافت الوزارة إنها تتوقع أن تبلغ قيمة السوق حوالي 3 تريليونات يوان (427 مليار دولار) هذا العام.
 
 
ويأتي أحدث استثمار لشركة PEP في الصين في الوقت الذي تعمل فيه الشركات من أجل العودة إلى العمل بعد أن أجبر انتشار فيروس كورونا الكثيرين على الإغلاق لأسابيع وتوقف النشاط التجاري، ومن جانبهم يشجع المسؤولون الصينيون الناس على القيام بالمزيد من التسوق عبر الإنترنت كوسيلة للحد من انتشار الفيروس.
 
 
وشركة be and cheery   تبيع الوجبات الخفيفة عبر الإنترنت وسجلت 171 مليون يوان (24.3 مليون دولار) في الأرباح الصافية العام الماضي، بزيادة 32 % عن عام 2018.
 
 
تعمل شركة PEP في الصين منذ عقود، وقد عقدت صفقات عدة، ففي العام الماضي استحوذت الشركة على واحدة من أكبر منتجي الأغذية الطبيعية في البلاد في سعيها للاستفادة من الشغف بـ"الغذاء الصحي" عالمياً، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها سجلت "نموًا قويًا" في عام 2019.
 
 
ومن جانبه قال رامون لاجوارتا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةPEP للمستثمرين خلال عرض للأرباح في وقت سابق من هذا الشهر "إحدى الفرص المهمة لشركة PepsiCo هي تطوير الأعمال الدولية، والصين سوق ضخم، حيث لدينا أعمال جيدة. إنه ينمو بشكل جيد "
 
 
ووفقا للتقرير لا تزال عملية الاستحواذ على Be & Cheery بحاجة إلى موافقة مساهمي Haoxiangni وكبار المنظمين في السوق في الصين.

الصين

فيروس كورونا

وزارة التجارة الصينية

التجارة الالكترونية

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