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4 أشياء تتصور أنها صحية لكنها تضرك.. تنظيف أذنيك بالقطن أبرزها

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:00 ص
4 أشياء تتصور أنها صحية لكنها تضرك.. تنظيف أذنيك بالقطن أبرزها عادات خاطئة قد تؤثر على الصحة
فاطمة ياسر

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جميعنا نرغب في الحصول علي مظهر جيد، وأيضا صحة جيدة، ولكن هناك بعض العادات الخاصة بالنظافة العامة قد تكون السبب في تعرضك للخطر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "the healthy"، ومنها: 

-تنظيف الأذن بالقطن

القطن يبدو غير ضار ولكنه يشكل خطرا علي صحة الأذن حيث أنه يزيد فرص التعرض لمشاكل في طبلة الأذن  وزيادة الفرص للإصابة بالتهابات الأذن وقد يصل الأمر لفقدان السمع، وأثبتت الدراسات أن  قناة الأذن لا تحتاج حتى إلى "التنظيف"، حيث أنها تدخل كمية كافية من المياه إلى قناة الأذن أثناء الاستحمام لإزالة الشمع المتراكم بشكل طبيعي. 

-حمامات الفقاعات 

يبدو النقع في رغوة الصابون المعطرة الطريقة المثالية للاسترخاء بعد يوم طويل، ولكن قد تجد نفسك مصابًا بالتهيج الجلد وعدوى، وقد أثبتت الدراسات أن العطور والمنظفات داخل هذه الفقاعات أن تزيل الزيوت الواقية من المهبل وتعرضه للالتهابات، وزيادة فرص الإصابة بالتهابات المثانة. 

-مطهر اليد

تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من  مطهر اليدين لأنه  مركب اصطناعي، واستخدامه الكثير يزيد من ضعف جهازك المناعي. 

-مجففات الهواء

من المؤكد أن مجففات الهواء شيء أساسي في حياة المرأة، ولكن الأبحاث التي أجريت توضح أن  مجففات الهواء الكهربائية تفشل في القضاء على البكتيريا المتبقية بعد الغسيل، والأسوأ من ذلك ، أنها يمكن أن تنشرها حرفيًا في جميع أنحاء الغرفة، مما يخلق بيئة كبيرة من البكتريا.

 


مجفف الهواء

شمع الاذن

التهابات المثانة

تنظيف الأذن بالقطن

طبلة الأذن

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