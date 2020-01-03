سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

3 علاجات منزلية لالتهاب الأذن.. منها تغيير وضعية رأسك عند النوم

الجمعة، 03 يناير 2020 10:00 ص
3 علاجات منزلية لالتهاب الأذن.. منها تغيير وضعية رأسك عند النوم التهاب الأذن
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهابات الأذن من المشاكل الصحية الشائعة التى قد تسبب الألم الشديد وتجعلك مستيقظاً طوال الليل من شدة الألم، ويمكنك علاج التهاب الأذن فى المنزل، إذا كانت الالتهابات خفيفة، وفقًا لما ذكر موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز 3 علاجات تخفف التهاب الأذن ويمكن تجربتها فى المنزل.

التهابات الاذن
التهابات الاذن

أنواع التهابات الأذن
 

هناك نوعان شائعان من التهابات الأذن:

-التهاب الأذن الوسطى: تؤثر هذه الإصابة على الأذن الوسطى (خلف طبلة الأذن مباشرة)، كما تعد التهابات الأذن الوسطى شائعة في الأطفال وتميل إلى التسبب في مشاكل في السمع والحمى والألم دون وجود علامات خارجية مثل تصريف الأذن أو التورم.

-التهاب الأذن الخارجية: هذه العدوى تؤثر على قناة الأذن، وتُعرف باسم أذن السباح لأن التعرض للماء عامل خطر، وأذن السباح تسبب الألم أيضًا، وتميل إلى ظهور علامات أكثر وضوحًا مثل قناة الأذن المتورمة أو تصريف القيح.

وقال الدكتور نجوين هوينه، طبيب الأنف والأذن والحنجرة "هناك العديد من العلاجات المنزلية لألم الأذن، لكن هذه العلاجات يمكن تجربتها أول يومين أو ثلاثة أيام إذا كانت الأعراض خفيفة.

علاجات منزلية لالتهاب الأذن
 

الضغط بالماء البارد أو الساخن

أمسك كيساً ثلجيًا أو حرارياً وضعه على الأذن المصابة للمساعدة في تخفيف الألم.

درجة الحرارة التي تستخدمها متروكة لك، لكن لفها بمنشفة للتأكد من أنها ليست باردة جدًا أو ساخنة جدًا حتى لا تسبب أى حروق.

مسكنات الألم بدون وصفة طبية

تعمل مسكنات الألم على التخلص من الألم وتخفيف الالتهابات، ويمكن للبالغين والأطفال على حد سواء أن يشعروا بألم أقل عندما يتناولون الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين بجرعة مناسبة،  هذه الأدوية تقلل من الألم والحمى، وتجعلك تشعر براحة أكبر.

تغيير وضعية رأسك أثناء النوم

ضع رأسك على وسادتين أو أكثر، حتى تصبح الأذن المصابة أعلى من بقية جسمك، أو إذا كانت الأذن اليسرى مصابة بعدوى، فنام على جانبك الأيمن، لأن الضغط الأقل يمكن أن يسبب ألم أقل في الأذن.

 


التهاب الاذن

اعراض التهاب الاذن

علاج التهاب الاذن

علاجات منزلية لالتهاب الاذن

تخفيف الم الاذن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة

تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة

قبل الانتخابات التكميلية.. إزاى تغير لجنتك لأقرب مكان من سكنك؟

قبل الانتخابات التكميلية.. إزاى تغير لجنتك لأقرب مكان من سكنك؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة