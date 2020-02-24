3 سنوات سجن لعاطل سرق 5 "خرفان" من حظيرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "و.ن" 38 سنة عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة ماشية" 5 خرفان" من حظيرة المجنى عليه " ع.م.م" بدائرة مركز المراغة صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وحاتم عبد الحكم محمود بأمانة سر عصام حسانين ومايكل صبحى.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز المزاغة بسوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده سرقة الماشية "5 خرفان" من داخل الحظيرة الخاصة به بدائرة المركز ولم يتهم أحدا.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث أنه سوابق فى عدة قضايا ولا يعمل ويمارس أعمال البلطجة والسرقة ولم يتعظ من ظلمة السجن ولكنه واصل أعماله الاجرامية بالتفاق مع عدد من المتهمين والذين قرروا جميعا سرقة حظيرة المجنى عليه ليلا واتفقوا مع سيارة ربع نقل لتجميل الماشية عليها.

وبعد منتصف الليل نفذ المتهم برفقة باقى المتهمين مخططهم الاجرامى وتسللوا خلسة دون أن يراهم أحد الى منزل الضحية وقاموا بسرقة الماشية وتجميلها على سيارة ربع نقل وبعدما انتهوا من مخططهم الاجرامى فروا هاربين وقرروا تقسم حصيلة بيع الماشية فيما بينهم .

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم وآخرين وراء ارتكاب الواقعة وانهم قاموا بتوزيع حصيلة بيع المسروقات فيما بينهم وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة سرقة الماشية بالاشتراك مع آخرين وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت إليه النيابة تهمة السرقة وتم تجديدها من محكمة الجنح 15 يوما على ذمة التحقيق وتمت إحالة المتهم الى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها المتقدم.