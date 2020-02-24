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%20 ارتفاعاً بتكلفة صناعة الطباعة فى مصر بسبب أسعار الغاز

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:00 ص
%20 ارتفاعاً بتكلفة صناعة الطباعة فى مصر بسبب أسعار الغاز صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تتزايد مطالب المصنعين يوما تلو الآخر لخفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة، والتي تتراوح أسعاره بين 5 إلي 6 دولار حسب الصناعات المختلفة، وفى هذا الإطار يرى المصنعون  بقطاع الطباعة والتغليف ضرورة مراجعة أسعار الغاز للصناعة لتأثيرها على تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة خارجياً.
 
وفى هذا الإطار، قال محمود سيد حسانين،  مدير عام غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن هناك ارتفاع بنسبة تتراوح بين 10 إلي 20% فى تكاليف الإنتاج في مصر نتيجة زيادة أسعار الطاقة وعلي رأسها الغاز الطبيعي والذى يساهم بجزء كبير من تكاليف الصناعة.
 
وأضاف حسانين، فى تصريحات خاصة، أن غرفة صناعة الطباعة والتغليف برئاسة أحمد جابر تأخذ على عاتقها التواصل الدائم مع الحكومة للوصول إلى السعر الأمثل والمناسب لأسعار الفاز بالنسبة لصناعة الطباعة.
 
وبشأن السعر الأمثل للمليون وحدة حرارية للغاز، أوضح مدير عام غرفة الطباعة والتغليف، أن هناك مذكرات عدة تم التقدم بها للجهات المختصة، وتحوي على تأثر تكاليف صناعة الطباعة والتغليف بسعر الغاز الحالي، لافتاً إلى أن خفض الغاز للمصانع يعيد الامل للصناعة في القدرة على المنافسة خارجياً من خلال الصادرات المصرية.
 
وأكد حسانين، أن تنافسية المنتجات المصرية في الخارج تحتاج إلى خفض تكاليف الإنتاج، وهو مطلب حيوي للمصنعين من أجل غزو الأسواق وفتح مجالات المنافسة خاصة وأن تكاليف الإنتاج للشركات بالدول المنافسة أقل من مصر.
 
 
 

أسعار الغاز

خفض أسعار الغاز

اسعار الغاز للمصانع

الغاز الطبيعي

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