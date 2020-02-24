15 دولة تشدد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن عدد الدول التى تحظر دخول الأجانب الوافدين من كوريا الجنوبية أو تشدد إجراءات دخولهم يزداد فى إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث وصل حتى الآن إلى 15 دولة، ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها "إن 6 دول بدأت منع دخول الوافدين من كوريا الجنوبية إلى أراضيها، بما فى ذلك إسرائيل والبحرين والأردن وكيريباتى وساموا وساموا الأمريكية".

وتحظر الدول الست، دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال الـ 14 يوما السابقة، أو لا تسمح بدخولهم إليها إلا بعد إقامتهم فى دولة غير متأثرة بالفيروس لمدة 14 يوما وخضوعهم للفحص الصحي.

وبدأت الأردن أمس الأحد، منع دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية والصين وإيران خلال 14 يوما سابقة، بينما لا تحظر موريشيوس دخول الكوريين الجنوبيين رسميا لكنها قررت تعليق دخولهم.

كما قررت تسع دول، بما فى ذلك بروناى وبريطانيا وتركمانستان وكازاخستان وماكاو وسلطنة عمان وإثيوبيا وأوغندا وقطر - تشديد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية من خلال حجزهم الصحى لمدة معينة أو مراقبة حالتهم الصحية.

وكانت السلطات فى كوريا الجنوبية قد أعلنت، اليوم الإثنين، وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الوفاة السابعة لرجل يبلغ من العمر 62 عاما توفى أمس الأحد متأثرا بالفيروس فى مستشفى فى بلدة "تشونجدو" بجنوب شرق البلاد، وبلغ إجمالى حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد 763 حالة، وذلك بعد تسجيل 161 حالة إصابة جديدة.

وفى سياق متصل، اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس فى جنيف، لمناقشة الاستجابة لانتشار فيروس "كورونا" وسبل التعاون لمكافحة الفيروس.

وأوضحت وزارة الخارجية فى سول - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) - أن كانج شرحت للمدير العام للمنظمة أوضاع انتشار الفيروس فى كوريا الجنوبية واستجابة الحكومة الكورية الجنوبية لمكافحته، وأضافت أن كوريا الجنوبية رفعت مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوى على خلفية زيادة حادة فى عدد المصابين بكورونا مؤخرا.