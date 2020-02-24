سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

15 دولة تشدد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:02 ص
15 دولة تشدد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن عدد الدول التى تحظر دخول الأجانب الوافدين من كوريا الجنوبية أو تشدد إجراءات دخولهم يزداد فى إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث وصل حتى الآن إلى 15 دولة، ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها "إن 6 دول بدأت منع دخول الوافدين من كوريا الجنوبية إلى أراضيها، بما فى ذلك إسرائيل والبحرين والأردن وكيريباتى وساموا وساموا الأمريكية".
 
وتحظر الدول الست، دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال الـ 14 يوما السابقة، أو لا تسمح بدخولهم إليها إلا بعد إقامتهم فى دولة غير متأثرة بالفيروس لمدة 14 يوما وخضوعهم للفحص الصحي.
 
وبدأت الأردن أمس الأحد، منع دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية والصين وإيران خلال 14 يوما سابقة، بينما لا تحظر موريشيوس دخول الكوريين الجنوبيين رسميا لكنها قررت تعليق دخولهم.
 
كما قررت تسع دول، بما فى ذلك بروناى وبريطانيا وتركمانستان وكازاخستان وماكاو وسلطنة عمان وإثيوبيا وأوغندا وقطر - تشديد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية من خلال حجزهم الصحى لمدة معينة أو مراقبة حالتهم الصحية.
 
وكانت السلطات فى كوريا الجنوبية قد أعلنت، اليوم الإثنين، وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد.
 
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الوفاة السابعة لرجل يبلغ من العمر 62 عاما توفى أمس الأحد متأثرا بالفيروس فى مستشفى فى بلدة "تشونجدو" بجنوب شرق البلاد، وبلغ إجمالى حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد 763 حالة، وذلك بعد تسجيل 161 حالة إصابة جديدة.
 
وفى سياق متصل، اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس فى جنيف، لمناقشة الاستجابة لانتشار فيروس "كورونا" وسبل التعاون لمكافحة الفيروس.
 
وأوضحت وزارة الخارجية فى سول - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) - أن كانج شرحت للمدير العام للمنظمة أوضاع انتشار الفيروس فى كوريا الجنوبية واستجابة الحكومة الكورية الجنوبية لمكافحته، وأضافت أن كوريا الجنوبية رفعت مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوى على خلفية زيادة حادة فى عدد المصابين بكورونا مؤخرا.
 

كوريا الجنوبيه

الخارجيه الكوريه الجنوبيه

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تعلن وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:03 ص

كوريا الجنوبية تعلن عن 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:52 ص

وفاة سادس حالة مصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

الأحد، 23 فبراير 2020 02:29 م

كوريا الجنوبية: 12 دولة منعت دخول مواطنينا بسبب انتشار كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 10:40 ص

رئيس كوريا الجنوبية: رفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة

الأحد، 23 فبراير 2020 09:32 ص

كوريا الجنوبية تعلن إصابة 18 كوريا بفيروس كورونا بعد زيارة إسرائيل

الأحد، 23 فبراير 2020 09:08 ص

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 556 حالة

الأحد، 23 فبراير 2020 08:16 ص

كوريا الجنوبية تعلن عن 123 حالة إصابة جديدة ووفاة رابع شخص بفيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

العربية: تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى " تحديث"

العربية: تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى " تحديث"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة