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‏الرقابة الإدارية تضبط 7 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:35 م
‏الرقابة الإدارية تضبط 7 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى أموال - أرشيفية
كتب: حازم عادل – محمد أبو ضيف

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‏استكمالاً لجهود هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على الاقتصاد القومى وملاحقة المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، تم ضبط تشكيل عصابى جديد يقوم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج القطاع المصرفى بالعديد من محافظات الجمهورية.
 
‏وتمكن فريق هيئة الرقابة الإدارية فجر اليوم من ضبط 7 متهمين من المتاجرين بالنقد الأجنبى مستغلين تجارتهم فى المصوغات الذهبية كستار لنشاطهم ‏المؤثم ‏تحقيقاً للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومى للبلاد ومتخذين من محافظة القليوبية مركزاً لإدارة نشاطهم بعدد من محافظات الجمهورية.
 
‏وبعرض ما توصلت إليه جهود الهيئة من معلومات وتحريات  على النيابة العامة، أصدرت قرارها بضبط المتهمين وبتفتيش مقار إدارتهم للنشاط، والذي أسفر عن ضبط العديد من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية المختلفة تعادل قيمتها حوالى 2.8 مليون جنيه من متحصلات أنشطتهم، وجاري قيام النيابة العامة بإتخاذ إجراءاتها القانونية فى شأن المتهمين والمبالغ المتحصلة.
 

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