وسائل الدفاع الجوي السورى تتصدى لأهداف معادية فى سماء دمشق

وكالات الأنباء

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا)، إن وسائل الدفاع الجوي السورية تصدت "لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.من جهة أخرى ، قال دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم "الكرملين"، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يؤيد عقد القمة الرباعية حول سوريا بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا.

وأضاف بيسكوف فى تصريح صحفى أمس الأحد، أن المباحثات بشأن تاريخ عقد هذه القمة الرباعية حول سوريا مستمرة، وستُعقد بعد تنسيق جدول أعمال الرؤساء الأربعة.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا، دعت روسيا لعقد هذه القمة، لبحث الوضع فى مدينة إدلب السورية، وذلك بعد تفاقم الوضع هناك بين القوات الحكومية السورية والقوات التركية وأتباعها من الجماعات المسلحة.

يُذكر أن، موسكو اتهمت أنقرة بأنها لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها فى اتفاق (سوتشي) لعام 2018، وأهمها فصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة المعتدلة فى إدلب، ونتيجة لتوتر العلاقات بين روسيا وتركيا فى الفترة الأخيرة، اتهم المسؤولون الروس أنقرة أيضا بدعم الإرهابيين فى إدلب، وأكدوا ضرورة القضاء على الإرهاب بالكامل فى سوريا.