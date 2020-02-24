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وزير مالية فرنسا: مبادلة أبوظبى ستستثمر فى صندوق تدعمه باريس

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:06 م
وزير مالية فرنسا: مبادلة أبوظبى ستستثمر فى صندوق تدعمه باريس برونو لومير وزير المالية الفرنسى
رويترز

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قال وزير المالية الفرنسي، إن شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبى ستستثمر مليار يورو (1.08 مليار دولار) فى صندوق استثمار جديد تدعمه الحكومة الفرنسية ويهدف إلى مساعدة الشركات هناك.

وقال الوزير برونو لومير، إن كلا من مبادلة وبنك الاستثمار المدعوم من الحكومة الفرنسية بي.بي.آي فرانس سيتعهدان بتقديم مليار يورو للصندوق المزمع إطلاقه الشهر المقبل، وأضاف أن التزامات إضافية من مؤسسات استثمارية مثل شركات التأمين ستزيد إجمالى حجم الاستثمارات إلى 4 مليارات.

وقال لومير للصحفيين خلال زيارة لأبوظبى، "أول صندوق استثمارى سيادى أجنبى سيستثمر فى الصندوق الفرنسى هو الصندوق التابع لأبوظبي".

وأضاف "هذا يبعث بإشارة قوية كون صندوق أبوظبي سيستثمر مليار يورو".

كان بنك بي.بي.آي فرانس قال إنه يطمح في النهاية لجمع ما يصل إلى عشرة مليارات يورو للصندوق الذي سيستخدم لدعم رأس مال الشركات الفرنسية التي تواجه حملات من مستثمرين نشطاء أو تجري تعديلات على نماذج أعمالها التجارية أو قاعدة حاملي الأسهم الخاصة بها.

وقال بي.بي.آي فرانس في عرضه الترويجي للصندوق على المستثمرين الخارجيين إنه سيوظف رأس المال في 15 شركة تقريبا في غضون نحو عشر سنوات.

وقالت مبادلة في بيان إنها ترى "فرصا استثمارية جذابة في السوق الفرنسية" وأشارت إلى أن الصندوق سيستثمر في شركات "تحقق عوائد مجزية".


فرنسا

الماليه الفرنسيه

ابوظبى

الامارات

اقتصاد الامارات

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