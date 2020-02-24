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وزير الطاقة اللبنانى: سفينة الحفر الاستكشافى للنفط والغاز تصل غدا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:51 ص
وزير الطاقة اللبنانى: سفينة الحفر الاستكشافى للنفط والغاز تصل غدا وزير الطاقة اللبنانى ريمون غجر
أ ش أ

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أعلن وزير الطاقة اللبنانى ريمون غجر، أن السفينة المتخصصة فى أعمال الحفر الاستكشافى للنفط والغاز ستصل غدا إلى المياه البحرية اللبنانية، إيذانا ببدء عملية حفر البئر الاستكشافية الأولى عن النفط والغاز فى الرقعة (البلوك) رقم 4 داخل المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، وأشار وزير الطاقة اللبنانى – فى تصريح، اليوم الاثنين، إلى أن السفينة ستبدأ بأنشطة الحفر التى ستستغرق حوالى 60 يوما ، وذلك عقب أيام من تمركزها على بعد 21 كلم تقريبا من الشاطئ.
 
ولفت إلى أن البواخر اللوجستية الثلاث الراسية فى ميناء بيروت، ستوفر الخدمات اللوجستية لسفينة الحفر من قاعدة الخدمات التى أُنشئت فى الميناء، فى حين ستتولى طائرتان مروحيتان نقل العمال إلى السفينة من مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) .
 
وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 بلوكات نفطية، غير أن أعمال الحفر الاستكشافى والتنقيب لم تبدأ بعد، إلى جانب وجود نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل فى نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التى ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.
 
وعُهد إلى تحالف يضم 3 شركات عالمية متخصصة فى التنقيب واستخراج النفط والغاز (توتال الفرنسية وإينى الإيطالية ونوفاتك الروسية) بأعمال التنقيب والحفر الاستكشافى عن الغاز والنفط داخل المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان.
 

لبنان

وزير الطاقه اللبنانى

الاقتصاد اللبنانى

ريمون غجر

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