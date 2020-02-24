وزير التنمية المحلية يصل المنوفية لتفقده مصنع تدوير القمامة بأبو خريطة (صور)

المنوفية - محمد فتحى

استقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمكتبه بالديوان العام، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، وذلك على هامش متابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظة وتفقد مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم .

حيث رحب المحافظ بالوزير على أرض محافظة المنوفية، مؤكدا على حرص المحافظة وسعيها الدائم إلى إقامة مشاريع تنموية جديدة من شأنها النهوض بكافة القطاعات وإحداث تنمية إقتصادية شاملة بالمحافظة .

هذا وقد استعرض المحافظ جهود المحافظة فى النهوض بقطاع تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة .

جدير بالذكر أن مصنع تدوير القمامة بأبو خريطة بشبين الكوم يعد من أهم المشروعات التنموية على أرض المحافظة ، حيث يقام على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه ، وسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير فى الإرتقاء بمنظومة النظافة .

ويعد مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات على أرض المحافظة ، حيث يقام على مساحة ( 5 ) أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنية، وسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير فى الإرتقاء بمنظومة النظافة ، وقد تم الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية للمصنع بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الإشتراطات البيئية والصحية والعلمية التى تكفل الإستفادة من هذه النفايات، مع الإعلان عن طرح المصنع للإستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية فى مجال تدوير القمامة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم (3) لسنة 2020 بضم الدكتور محمد حسين محمود وكيل كلية الهندسة جامعة طنطا لعضوية اللجنة المشكلة بقرار رقم 695 لسنة 2019 بالمجان للمشاركة فى مهام اللجنة لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال الإشراف على التنفيذ وسحب العينات والإستلام لمشروعات وأعمال رصف الطرق بالمحافظة.

فيما سبق وتم الإستعانة الدكتور أحمد عزمى بكلية الهندسة جامعة طنطا للمشاركة فى تقييم أعمال الكهرباء بمصنع تدوير القمامة والمقام بمدينة شبين الكوم.

هذا وقد أكد الدكتور مجدى عبدالرؤف سبع رئيس جامعة طنطا على تعاونه الكامل ودعمه لخطط التنمية بمحافظة المنوفية .

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذى للمحافظة وجامعة طنطا بإعتبارها بيت الخبرة فى تقديم كافة الإستشارات العلمية ولما لها من دور فعال فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع .

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والوثيق بين محافظة المنوفية وجامعة طنطا وإيماناً بدورها المجتمعى فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمع ، تشارك جامعة طنطا بعدد من الإستشاريين والأساتذة فى خطط التنمية الشاملة بالمنوفية وذلك بالمجان بهدف الإرتقاء والنهوض بالمشروعات التنموية التى تقام على أرض المحافظة.

جدير بالذكر أن مشروع نقل مقلب أبو خريطة والتخلص من هذه النفايات بالطرق العلمية والصحية الأمنة خطوة حقيقية للإرادة الجادة والتعاون المثمر و أهم المشروعات التى تبنتها وزارتى التنمية المحلية ووزارة البيئة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمحافظة المنوفية ،وذلك للحد من الآثار السلبية والبيئية الضارة الناجمة عن المقلب والحد من معاناة الأهالى بتلك المنطقة السكنية للتخلص من هذه النفايات المتراكمة والتى تمثل أكثر المشاكل المؤرقة لكافة المسئولين على مدار 30 عام دون إيجاد حلول فعلية لنقله والحد من أضراره حتى تبنت وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة المنوفية دراسة وخطة علمية وفق ضوابط وشروط إقتصادية وبيئية لنقل المخلفات ودفنها وتحويل المقلب إلى مصنع ومحطة تدوير المخلفات وإنشاء مصنع لتدوير القمامة على مساحة المقلب لإستقبال النفايات من المراكز والمدن على مستوى المحافظة بقدرة إستيعابية تقدر بحوالى ضعف الكمية الحالية .



محافظ المنوفية يستقبل وزير التنمية المحلية



محافظ المنوفية يستقبل وزير التنمية المحلية