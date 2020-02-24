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وزير التنمية المحلية: نسعي للحصول علي رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:52 م
وزير التنمية المحلية: نسعي للحصول علي رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية، سعي الوزارة للحصول علي رضا المواطنين في كافة المحافظات وتحسين مستوي الخدمات التي تقدم لهم من الادارة المحلية، قائلاً: " كل ما يهمنا جميعاً كوزارة التنمية المحلية والمحافظين هو إرضاء المواطن في كل المحافظات". 
 
 
جاءت ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية حيث التقي بمقر ديوان  عام المحافظة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية و كل من الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ والدكتور سمير حماد  نائبا المحافظ وعدد من قيادات  وزارة التنمية المحلية ومحافظة القليوبية.
 
 
وأضاف شعراوى، أن هناك توجيهات مستمرة للمحافظات بضرورة التفاعل مع شكاوي ومطالب المواطنين وسرعة حلها والاستجابة لها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، مشددا علي أنه أعطي مهلة لعدد من رؤساء المدن والوحدات المحلية في بعض المحافظات ومنها القليوبية لتحسين مستوي النظافة والتفاعل مع شكاوي المواطنين وسيقوم بمحاسبه المقصرين في حال استمرار الشكاوي والتقصير في اداء العمل علي اكمل وجه.
 
 
وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تتفاعل وترد على جميع الشكاوي التي يتم عرضها وإرسالها لافتا الي انه يتلقي شكاوي من المواطنين بمختلف المحافظات ويتم التفاعل معاها ، واتضح ذلك جليا من خلال زيادة عدد الشكاوي، وهذا يدل علي نجاح المنظومة لأن المواطن يشعر باهتمام المسئولين بحل مشكلته ويثق في استجابتهم له.
 
وفي بداية الاجتماع رحب محافظ القليوبية بوزير التنمية المحلية والوفد المرافق له على أرض المحافظة مقدما الشكر لما تبذله الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم بالمحافظة لتقوم بمهامها، وتقديم خدمة متميزة وتطبيق مبادرة حياة كريمة والتي تتم حاليا في قرية الأحراز التابعة لشبين القناطر بتكلفة 23.5 مليون جنيه، وأشار الهجان إلى أن المحافظه تواجه العديد من التحديات في مجال  منظومة القمامة التي يجب أن يتم تطويرها طبقا لخطة عاجلة وأخرى على المدى الطويل. 
 
وخلال اللقاء قام فريق من المحافظة باستعرض عدد من المشروعات القومية ومشروعات الخطة الاستثمارية التي تم افتتاحها خلال الأربع سنوات الماضية، والمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي تم طرحها، وسيتم البدء في تنفيذها، كما تناول العرض أيضا شرح وافي عن موقف المشروعات القومية ومشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها ونسب تنفيذها وتكلفتها والجدول الزمني لها، كما تم استعراض مقترح تطوير مدينة القناطر الخيرية والفرص الاستثمارية بالمحافظة، كما تم أيضا استعراض أبرز المقومات التي تتمتع بها المحافظة والمناطق الأثرية.
 
كما تناول العرض أيضا موقف المحافظة من مبادرة مشروعك ومشروع وظيفتك جنب بيتك وموقف التقنين والتصالح على أملاك الدولة، وما توصلت إليه المحافظة حتى الآن بخصوص الموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.
 
كما عرضت نائبة المحافظ جهود المحافظة في تطوير منظومة القمامة، وقدمت شرح وافي للوضع الراهن للمنظومة وحجم الناتح اليومي من المخلفات وما يتم تدويرة بمصنع الخانكة وما يتم تجميعه بالمدفن العمومي وعدد المعدات التي يتم استخدامها بالمنظومة وطرق جمع القمامة وعدد المتعهدين وعدد المحطات الوسيطة، والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال منظومة القمامة بالقرى والتي يبلغ عددها 190 جمعية، كما استعرضت أيضا أهم وأبرز التحديات التي تواجه المحافظة في منظومة القمامة والتي على رأسها ضعف الإمكانيات، وقلة المعدات وسلوك المواطن.
 
كما استعرضت خلال العرض التصور المطروح للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة والتي تتضمن البنية التحتية والجانب المؤسسي وطرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع للمنطقة الجنوبية، وهيكلة القطاع غير الرسمي وإمكانية تطوير المنظومة في المستقبل بالتعاون مع ووزارة التنمية المحلية والبنك الدولي.
 
 
 

وزير التنمية المحلية

التنمية المحلية

القليوبية

المحليات

منظومة النظافة

اخبار مصر

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