وزير التنمية المحلية: استقبل الشكاوى على تليفونى ولو رئيس المدينة لم يحلها هحاسبه

القليوبية إبراهيم سالم

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه يتلقى العديد من الشكاوى على هاتفه الشخصي من أهالي مدينة شبين القناطر بالقليوبية، يتخطى عددها يوميًا العشرات، مشيرًا إلى أنه يتم توجيهها للمحافظة لحلها، إلا أنه لا يوجد حل لها من قبل رئيس المدينة، قائلا: "لو رئيس المدينة محلش الشكاوى دى هحاسبه".

فيما استعرضت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، منظومة النظافة بالمحافظة، موضحة أنه يبلغ إجمالي المتولد اليومى من القمامة من 4500 طن إلى 5000 طن بكل مدن المحافظة، ولا يوجد سوى مصنع تدوير واحد بالمحافظة بمدينة الخانكة بطاقة يومية 400 طن فقط، إلى جانب وجود 13 محرقة بعرب العليقات بالخانكة، ومحطتى وسيطتين بطوخ والخصوص.

وأوضحت نائب محافظ القليوبية، أن المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة تم الانتهاء منها كإنشاءات مدنية، بتكلفة 25 مليون جنيه، مشيرة إلى أن مدينة شبر الخيمة وحدها تنتج يوميًا 1900 طن، كما أنه يوجد 33 متعهد لجمع القمامة بمدن الخصوص وشبرا الخيمة وبنها والقناطر الخيرية، إلا أنه لا يتم تجميع سوى 10% فقط من الوحدات السكنية.

ومن المقرر أن يتفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، المحطة الوسيطة التى يتم إنشاؤها بشبرا الخيمة، ثم التوجه لمدينة الخانكة لتفقد مصنع تدوير المخلفات بعرب العليقات، كما سيتفقد قطعة الأرض التى سوف يتم تخصيصها لإنشاء محطة وسيطة مجاورة للمصنع، ثم تفقد محطة المياه بمنطقة الشروق الاستثمارية بالخانكة.

وقامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات، بمتابعة أعمال مصنع تدوير المخلفات بعرب العليقات، وكمية المخلفات التى تم دخولها للمصنع بالطن من مجالس المدن والمتعهدين الخاصين بنقل القمامة من المنبع إلى المصنع، وكذا رفع مقاسات قطعة الأرض التى سوف يتم تخصيصها لمحطة وسيطة مجاورة للمصنع.