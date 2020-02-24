سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التنمية المحلية: استقبل الشكاوى على تليفونى ولو رئيس المدينة لم يحلها هحاسبه

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:30 م
وزير التنمية المحلية: استقبل الشكاوى على تليفونى ولو رئيس المدينة لم يحلها هحاسبه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه يتلقى العديد من الشكاوى على هاتفه الشخصي من أهالي مدينة شبين القناطر بالقليوبية، يتخطى عددها يوميًا العشرات، مشيرًا إلى أنه يتم توجيهها للمحافظة لحلها، إلا أنه لا يوجد حل لها من قبل رئيس المدينة، قائلا: "لو رئيس المدينة محلش الشكاوى دى هحاسبه".

فيما استعرضت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، منظومة النظافة بالمحافظة، موضحة أنه يبلغ إجمالي المتولد اليومى من القمامة من 4500 طن إلى 5000 طن بكل مدن المحافظة، ولا يوجد سوى مصنع تدوير واحد بالمحافظة بمدينة الخانكة بطاقة يومية 400 طن فقط، إلى جانب وجود 13 محرقة بعرب العليقات بالخانكة، ومحطتى وسيطتين بطوخ والخصوص.

وأوضحت نائب محافظ القليوبية، أن المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة تم الانتهاء منها كإنشاءات مدنية، بتكلفة 25 مليون جنيه، مشيرة إلى أن مدينة شبر الخيمة وحدها تنتج يوميًا 1900 طن، كما أنه يوجد 33 متعهد لجمع القمامة بمدن الخصوص وشبرا الخيمة وبنها والقناطر الخيرية، إلا أنه لا يتم تجميع سوى 10% فقط من الوحدات السكنية.

ومن المقرر أن يتفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، المحطة الوسيطة التى يتم إنشاؤها بشبرا الخيمة، ثم التوجه لمدينة الخانكة لتفقد مصنع تدوير المخلفات بعرب العليقات، كما سيتفقد قطعة الأرض التى سوف يتم تخصيصها لإنشاء محطة وسيطة مجاورة للمصنع، ثم تفقد محطة المياه بمنطقة الشروق الاستثمارية بالخانكة.

وقامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات، بمتابعة أعمال مصنع تدوير المخلفات بعرب العليقات، وكمية المخلفات التى تم دخولها للمصنع بالطن من مجالس المدن والمتعهدين الخاصين بنقل القمامة من المنبع إلى المصنع، وكذا رفع مقاسات قطعة الأرض التى سوف يتم تخصيصها لمحطة وسيطة مجاورة للمصنع.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

القمامة

بنها

شبرا الخيمة

الطريق الحر

وزير التنمية المحلية

الخانكة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة