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وزيرة الهجرة تصل "ميتشجان".. وتلتقى أول قاضية مصرية أمريكية

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:01 ص
وزيرة الهجرة تصل "ميتشجان".. وتلتقى أول قاضية مصرية أمريكية وزيرة الهجرة خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية
كتب محمود راغب

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خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الجاليات المصرية بولايات الغرب والوسط، وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى ولاية "ميتشجان" الأمريكية، عقب زيارتها لولاية شيكاغو، وعقد لقاءات مع الجالية المصرية.

وعقب وصولها، التقت نبيلة مكرم، الدكتورة شيري ميخائيل ميداى والتي فازت بانتخابات الترشح للقضاء في أمريكا لتصبح أول قاضية مصرية أمريكية في تاريخ الولايات المتحدة.

ووجهت وزيرة الهجرة تحية وتقدير للدكتورة شيري ميخائيل، معربةً عن فخرها بكونها واحدة من أبرز النماذج المصرية الإيجابية في الخارج، والتي نجحت في أن ترفع اسم مصر عاليًا، ودعتها لزيارة وطنها الأم قريبًا للاحتفاء بنجاحها وتميزها.

ومن جهتها، عبرت دكتورة شيري عن اعتزازها بأصولها المصرية، مرحبة بدعوة وزيرة الهجرة لزيارة مصر.

وولدت الدكتورة شيري ميخائيل ميداي في ولاية "كليفلاند" في أكتوبر عام 1976، وتخرجت في جامعة "جون كارول" عام 1998، ثم حصلت على الدكتوراة في الدراسات القانونية من جامعة "كيس ويسترن ريسيرف"، وعملت محامية في مكتب بكليفلاند لمدة ٦ سنوات، كما عملت لمدة ٣ سنوات وكيلًا للنيابة، ومثلها مساعد قاضٍ، كما ترشحت لمنصب قاضٍ في مدينة "كوياهوجا" بولاية "أوهايو"، ‎واستطاعت أن تفوز بالمنصب، لتتولى ابتداءً من ینایر عام 2017 كل القضایا المدنیة والجنائي، وتم ترشيحها حاليا مرة ثانية للمنصب.


الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم

ميتشجان

اخبار مصرية

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