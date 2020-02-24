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وزيرة التضامن: إقامة معرض ديارنا بالكويت خلال العام الحالى

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:55 م
وزيرة التضامن: إقامة معرض ديارنا بالكويت خلال العام الحالى وزيرة التضامن خلال احتفال سفارة دولة الكويت بالقاهرة
كتب مدحت وهبة

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شاركت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الكويت بالقاهرة، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى التاسعة والعشرين لعيد التحرير.


وقدمت  وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة  للسفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى القاهرة علي عمق العلاقة بين الشعب المصرى والكويتي  وتمنت دوام  والأمن والرخاء لدولة الكويت  


وقالت القباج ان هناك تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشؤن الاجتماعيه بالكويت في عدة مجالات ابرزها اقامة معرض ديارنا بالكويت خلال العامين الماضيين وسنقيمة خلال العام الحالي كما نسعى لتوثيق التعاون من خلال الاطلاع علي التجربة الكويتيه في ادارة دور الرعاية وتبادل الخبرات في عدد من الملفات


وكانت  الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، استعرضت تقريرا حول فعاليات معرض "ديارنا" بالقاهرة والذى شهد اقبالا واسعا للأسر المصرية الراغبة فى اقتناء المنتجات اليدوية ذات التصميمات المبتكرة والتراثية المستوحاة من البيئة الاصيلة وذلك فترة اقامة المعرض و اشار التقرير أن اجمالى  المبيعات بلغ  6 مليون جنيه


 
ويعد معرض ديارنا والذى تقيمه وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر ليضم منتجات أكثر من 540 عارضًا من مختلف محافظات مصر بمعروضات تضم الصناعات اليدوية من اشغال النحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج والمفروشات وغيرها من المنتجات التراثية





 

وزيرة التضامن خلال احتفال سفارة دولة الكويت بالقاهرة (1)
وزيرة التضامن خلال احتفال سفارة دولة الكويت بالقاهرة (1)

 

وزيرة التضامن خلال احتفال سفارة دولة الكويت بالقاهرة (2)
وزيرة التضامن خلال احتفال سفارة دولة الكويت بالقاهرة (2)

 

 

وزيرة التضامن خلال احتفال سفارة دولة الكويت بالقاهرة (3)
وزيرة التضامن خلال احتفال سفارة دولة الكويت بالقاهرة (3)

 

 

وزيرة التضامن خلال احتفال سفارة دولة الكويت بالقاهرة (4)
وزيرة التضامن خلال احتفال سفارة دولة الكويت بالقاهرة (4)

وزيرة التضامن

معرض ديارنا بالكويت

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