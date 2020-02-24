هل هو كورونا.. الصحة العالمية تنبأت قبل سنوات بالمرض الغامض X

كتبت إيناس البنا

أصدرت منظمة الصحة العالمية لأول مرة تحذيراً حول ما يسمى "المرض X" في عام 2017 ، وهو مرض غامض من شأنه أن ينتشر في جميع أنحاء العالم ويحتمل أن يقتل الملايين.

حيث حذر خبير في منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس التاجي القاتل الجديد يناسب فئة "المرض X"، خاصة أن العلماء حذروا سابقًا من تفشي مرض معدي غير معروف قد يؤدي إلى القضاء على 80 مليون شخص ويسبب الوباء القاتل.

ويتم إعطاء الاسم لمرض مستقبلي الذى يمكن أن يندلع بين البشر ويسبب الدمار في جميع أنحاء العالم، حيث يخشى الخبراء الآن أن فيروس Covid-19 الجديد، الذي قتل بالفعل 2620 شخصًا، يناسب هذا المرض الغامض.



تحذيرات الصحة العالمية حول المرض الغامض

وانتشرالفيروس إلى ما وراء حدود الصين المقيدة بإحكام داخل الحجر الصحى، حيث أصاب المئات في كوريا الجنوبية واليابان، وأكثر من 150 في إيطاليا، وعدة أشخاص آخرين في جميع أنحاء العالم، وانتقل إلى الشرق الأوسط ليضرب عدة دول.

وعلى عكس السارس ، يتكاثر الفيروس التاجي بتركيزات عالية في الأنف والحنجرة، ويبدو أنه قادر على الانتشار

وقالت ماريون كوبمانز، رئيسة علم الفيروسات في المركز الطبي لجامعة إراسموس في روتردام وفقا لتقرير جريدة " thesun" ، وعضو لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن هذا الفيروس أصبح الأول من نوعه الذي يلائم فئة "المرض X"، مضيفة " "سواء تم احتواؤه أم لا، فإن هذا الفيروس أصبح بسرعة أول تحد وبائي حقيقي يناسب فئة المرض X".

تأتي هذه التعليقات، بعد أقل من 6 أشهر من تقرير قاده مسؤول سابق في منظمة الصحة العالمية، حذر من أن مرضًا يشبه الإنفلونزا قد يتسبب في وفاة ما يصل إلى 80 مليون شخص في حالة اندلاعه.



تقرير المرض الغامض

ما هو المرض الغامض X



وتصف منظمة الصحة العالمية المرض X على النحو التالي وفقا لتقرير " الديلى ميل" : " يمثل المرض X وباء دولي خطير يمكن أن يكون ناجماً عن مسببات الأمراض غير المعروفة حاليًا، حيث أنها تسبب مرضًا بشريًا"، وهي مدرجة في قائمة المنظمة العالمية للأولويات العليا للبحث والتطوير ، على الرغم من عدم وجودها بعد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي على السلطات والعلماء في جميع أنحاء العالم الاستعداد للعمل معًا لوقف هذا المرض الغامض الجديد عندما يظهر، وفيروسات السارس و MERS - كلاهما قريب من فيروس COVID-19 - وكلاهما يظهر في قائمة الأولويات العليا.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية في أوائل العام الماضي من أن وباء آخر من الإنفلونزا، الناجم عن الفيروسات المحمولة جوا، أمر لا مفر منه ، وقالت إنه يتعين على العالم الاستعداد له، وبعد مرور 12 شهرًا فقط ، في ديسمبر 2019 ، ظهر ظهور فيروس كورونا الجديد في ووهان، الصين.