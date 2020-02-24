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نقابة البيطريين تحدث بيانات 10 آلاف عضو بسجل الأخصائيين والعيادات البيطرية

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:08 ص
نقابة البيطريين تحدث بيانات 10 آلاف عضو بسجل الأخصائيين والعيادات البيطرية نقابة البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد شفيق، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إنه في إطار تحديث بيانات أعضاء الأطباء البيطريين، وإدخال البيانات الجديدة لمشروع الميكنة الذى تنفذه النقابة خلال تلك الفترة، تم تحديث ملفات حوالى 10 آلاف طبيب بيطري، من المُسجلين بسجل الأخصائيين بالنقابة، موضحًا أن هذا العدد من الأعضاء مسجلين ما بين مساعد أخصائى، وأخصائى، وكبير أخصائيين، واستشارى، من بين 72 ألف طبيب بيطرى مُسجلين بالنقابة.

وأوضح شفيق، أنه تم تحديث كل البيانات المتعلقة بالعيادات البيطرية، لافتًا إلى أن النظام الجديد للنقابة المتعلق بالميكنة سيعمل على بيانات حديثة لكافة الأعضاء، موجها الشكر للموظفين العاملين بإدارة النظم والمعلومات بالنقابة العامة، والذين قاموا بتحديث بيانات الأعضاء، حيث كان لدى النقابة حوالى 25 ألف ملف، وتم الاستعانة باتحاد نقابات المهن الطبية، لمد النقابة ببيانات ليتم تحديث كل البيانات، بما يحقق نقلة للنقابة.

من ناحية أخرى، كان الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، قد أعلن قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضمه لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2019، كعضو من ذوي الخبرة وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2020، مؤكدا أن القرار يأتي في إطار تصحيح المسار لمهنة الطب البيطري والحفاظ على حقوقها من الضياع، مبديًا سعادته من قرار وزير الزراعة الذي يبدي العمل العام أولًا.

وأوضح العامرى، أن ذلك القرار جاء بعد اطلاع وزير الزراعة على القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2019 بشان إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأيضا بعد الاطلاع على كتاب الهيئة الوارد برقم 1181 بتاريخ 19 يناير 2020، وعلى رأي المستشار القانوني للوزارة.

 

 


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