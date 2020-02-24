مياه القليوبية تستقبل وفدًا من طالبات المدارس للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

جاءت الزيارة وفقًا لإتفاقية التعاون الموقع بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية لتبادل الزيارات، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب وأبدت طالبات المدرسة سعادتهن بالزيارة ومشاهدة المراحل الكثيرة التي تمر بها المياه والمعامل المتكاملة لتحليل المياه حتي تخرج المياه في مرحلتها النهائية نظيفة وصالحة للشرب.

وقال المهندس مصطفي مجاهد، رئيس الشركة، إن تلك الزيارات مهمة جدًا، وتدخل ضمن خطة الشركة للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها كمورد مهم رئيسي للحياة ونشر ما تم رؤيته خلال الزيارة بين المواطنين.