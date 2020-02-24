سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه القليوبية تستقبل وفدًا من طالبات المدارس للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:24 م
مياه القليوبية تستقبل وفدًا من طالبات المدارس للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك رئيس شركة مياه القليوبية يستقبل وفدًا من طالبات المدارس
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الإثنين، وفدًا من طالبات مدرسة بنها الثانوية بنات، عقب زيارة ميدانية لهن في الشركة، للتعرف على مراحل إنتاج وتنقية مياه الشرب.

 جاءت الزيارة وفقًا لإتفاقية التعاون الموقع بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية لتبادل الزيارات، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب وأبدت طالبات المدرسة سعادتهن بالزيارة ومشاهدة المراحل الكثيرة التي تمر بها المياه والمعامل المتكاملة لتحليل المياه حتي تخرج المياه في مرحلتها النهائية نظيفة وصالحة للشرب.

 وقال المهندس مصطفي مجاهد، رئيس الشركة، إن تلك الزيارات مهمة جدًا، وتدخل ضمن خطة الشركة للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها كمورد مهم رئيسي للحياة ونشر ما تم رؤيته خلال الزيارة بين المواطنين.

 

 رئيس شركة مياه القليوبية يستقبل وفدًا من طالبات المدارس (1)

 

 
رئيس شركة مياه القليوبية يستقبل وفدًا من طالبات المدارس (2)
 
 
رئيس شركة مياه القليوبية يستقبل وفدًا من طالبات المدارس (3)
 
 

 

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

مياه القليوبية

قليوب

اخبار مصر

اخبار عاجلة

قطع المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة