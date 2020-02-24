موجه من الطقس السيئ وهطول متوسط للأمطار والمرور تحذر السائقين بسوهاج.. صور

تشهد مراكز محافظة سوهاج اليوم الأثنين موجة من الطقس السيئ حيث ظهرت بشكلا ملحوظ الغيوم الكثيفة المحملة بالمياه والتي حجبت تماما ظهور الشمس الأمر الذى أدى إلى إنخفاض في درجات الحرارة بشكلا كبير مع هطول متوسط للأمطار بالمراكز والقرى بشكلا متفرق طبقا للضغط الجوى بكل منطقة.

ومن حالة الغيوم الكثيفة إلى إلى موجة الصقيع والهواء البارد الذى يتحرك فى كل إتجاه الأمر الذى حد من حركة المواطنين بالشوراع والتواجد داخل المنازل هربا من البرد.

من جانبها، قامت إدارة المرور بمحافظة سوهاج بنشر العديد من اللجان المرورية على الطرق الزراعية والصحراوية بالإضافة إلى نشر العديد من الرادارات للحد من السرعة الزائدة على الطرق لتفادى الحوادث التى قد تحدث بسبب ذلك.

كما ناشدت إدارة المرور من خلال الأمكنة المنتشرة بمداخل ومخارج المدن السائقين على كافة المركبات الموجودة على الطرق والتى تنقل المواطنين على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة والوقوف على جانب الطريق واستخدام الإشارات الضوئية للتنبيه والتحكم فى السرعة طبقا لحالة الرؤية على الطريق.

وكعادتها فى مثل تلك الأجواء قامت محافظة سوهاج برفع درجة إستعدادها للدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وذلك فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظة مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم الاثنين، وحتى غد الثلاثاء، حيث كشفت أن البلاد تتعرض لموجة من الطقس السيئ تشهد خلالها البلاد أمطار على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تصل لـ 5 درجات.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها اليوم الاثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.