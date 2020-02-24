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الإثنين، 24 فبراير 2020 09:18 م
خالد صلاح
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موجز اقتصاد اليوم الاثنين 24-2-2020

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:35 م
موجز اقتصاد اليوم الاثنين 24-2-2020 سيارات شفط المياه

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نشر "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، اليوم الاثنين 24-2-2020، ومن بينها ما أعلنه المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز دفع بنحو 15 سيارة لشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة وخاصة فى المناطق التي يوجد بها تجمع لمياه الأمطار، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى ومن بينها:

 

جهاز القاهرة الجديدة يدفع بـ15 سيارة شفط لشوارع المدينة لمواجهة الأمطار

قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ان الجهاز دفع بنحو 15 سيارة لشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة وخاصة فى المناطق التي يوجد بها تجمع لمياه الأمطار.

 

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أصدر المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم الاثنين قرارا بتعين مفوض جديد لإدارة شركة طنطا للكتان بحيث يتسلم عمله بدء من صباح الغد.

 

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موجز الاقتصاد

مدينة القاهرة الجديدة

امطار غزيرة

اخبار الاقتصاد

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