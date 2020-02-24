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موجة من الطقس السيئ والأمطار تضرب مدن وقرى محافظة القليوبية

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:54 م
موجة من الطقس السيئ والأمطار تضرب مدن وقرى محافظة القليوبية غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار
القليوبية - نيفين طه

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ضربت موجة من الطقس السيىء والأمطار بعض مدن وقرى محافظة القليوبية اليوم الاثنين، مما أدى إلى إرتباك حركة المرور على الطرق، خصوصا الطريق الزراعى والدائرى وطريق بنها -المنصورة وبنها - الزقازيق والحر بنها - شبرا

وشهدت عددا من المناطق وخاصة القرى، انقطاعا للكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية وامتنع الأهالى عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة وبرك المياه والوحل وتأثرت حركة البيع والشراء.

وأضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائى عن عدد كبير من المناطق خوفًا من حدوث حرائق وتم رفع حالة الطوارئ القصوى فى أرجاء المحافظة، فى الوقت نفسه أعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ واستمرار العمل بالطوارئ للتغلب على ما ستخلفه موجة الطقس السيئ .

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، عن تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو حرائق بسبب التقلب المفاجئ في أحوال الطقس وسقوط الأمطار، وكذلك الطوارئ بالمستشفيات العامة بالقليوبية بمختلف المراكز لاستقبال الحالات بسبب حالة الطقس وحوادث الطرق، وأعلنت مديرية الأمن وإدارات الحماية المدنية حالة الطوارئ لمواجهة أى حوادث تنشأ عن تقلبات الطقس .

وأصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات المناخية وتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها .

فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التى قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار، حيث يتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.

وأصدر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تعليمات برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة وإلغاء الراحات والتواجد على مدار 24 ساعة لمواجهة حالات سقوط الأمطار المتوقعة بنطاق المحافظة وضرورة مرور فرق الطوارئ والمعدات على الانفاق ومنازل الكبارى ومنازل تجمع المياه، مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ 45 سيارة لشفط المياه ونافورى لتسليك خطوط الصرف الصحى.

وأهاب مجاهد بالمواطنين التعاون مع الشركة بالإبلاغ عن أى تجمعات للمياه على رقم الخط الساخن 125/01200288880.

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (2)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (3)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار 

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (4)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار 

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (5)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (7)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (8)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار 

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (9)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (10)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار 

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (11)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار 

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (12)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار 

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (13)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار 

 

غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار (15)
غرق شوارع القليوبية بمياه الأمطار

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