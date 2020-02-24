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منظمة الصحة العالمية: 78 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم معظمهم من الصين

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:40 م
منظمة الصحة العالمية: 78 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم معظمهم من الصين منظمة الصحة العالمية
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 أكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمهم من الصين على الرغم من تسجيل انخفاضا بعدد الإصابات في هذا البلد.
وقالت هاريس ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامية أمل رشدي بثت مساء اليوم الإثنين- إن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع النظم الطبية في دول العالم وتقوم بتقديم المشورة والتدريب لهم عن فيروس كورونا المستجد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة.
وأوضحت المتحدثة باسم الصحة العالمية أن حالات أخرى لفيروس كورونا بدأت تظهر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيران وايطاليا وهناك بعض المخاوف من أن يطال الفيروس دول أخرى، لذا يجب أن يكون كل فريق طبي بهذه البلدان على دراية تامة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه والوقايه منه.
وعن مصدر فيروس كورونا المستجد، أكدت هاريس أنه من الناحية الجينية كان المصدر الأول هو (الخفافيش)، ولكن بعد التجارب أتضح أن هناك مصدر آخر وسيط لأن الخفافيش في معظم الحالات لا تصيب البشر مباشرة، عادة يكون هناك مصدر وسيط ينقله للبشر وهذا الأمر ليس واضح حتي الآن ونعمل على قدم وساق مع العلماء لمعرفة نوع الحيوانات الأخري التى تنقل هذا الفيروس للبشر.
وعن الكشف المبكر عن الفيروس وكيفية الوقاية منه، قالت هاريس إنه من المرجح أن تكون الاصابة نتيجة العطس والسعال، لذا يجب تغطية الأنف والفم، كما يجب التأكد من استخدام مياه نظيفة في غسل اليدين، لافتة إلى أن استخدام الكمامات على مدار اليوم استخدام خاطىء، موضحة أن المنظمة أوصت باستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة فقط للوقاية من الأوبئة والأمراض، وأيضا الاعتماد على المواد المطهرة، القادرة على قتل البكتيريا العالقة بالأيدي، لاحتوائها على الكحول.
وكشفت هاريس عن معرفة طبيعة هذا الفيروس والجينات الخاصة به، مشيرة إلى أن المنظمة توصلت إلى أربعة أمصال لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتعمل على تجريب تلك الأمصال على متطوعين أصحاء للتأكد من عدم وجود آثار جانبية لهم بعد استخدام تلك الأمصال. 

الصحة العالمية

مارجريت هاريس

كورونا

الصين

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