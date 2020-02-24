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الإثنين، 24 فبراير 2020 03:57 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة العالمية: الصين أنقذت مئات الآلاف من الإصابة بكورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:50 م
منظمة الصحة العالمية: الصين أنقذت مئات الآلاف من الإصابة بكورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الزائر للصين، إن الإجراءات بالغة الصعوبة التى اتخذتها الصين لمكافحة فيروس كورونا الذى ظهر أواخر العام الماضي حالت على الأرجح دون إصابة مئات الآلاف بالمرض في البلاد.

وقال بروس إيلوارد في إفادة صحفية مشتركة مع مسؤولين من لجنة الصحة الوطنية الصينية إن مصادر متعددة للبيانات دعمت الاتجاه العام الذي يشير إلى تراجع في عدد حالات العدوى التي ترصدها اللجنة رغم بعض المشكلات الإحصائية في الأسابيع القليلة الماضية.

وزار فريق منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية عدة مناطق في الصين منها ووهان عاصمة إقليم هوبي مركز تفشي المرض.

وقال ليانج وانيان وهو مسؤول في لجنة الصحة الوطنية للصحفيين إن أكثر من ثلاثة آلاف من الطواقم الطبية في الصين أصيبوا بالفيروس بما يسلط الضوء على التهديد الذى يشكله المرض.

وأضاف أن أغلب حالات العدوى تلك كانت في هوبي وكانت على الأرجح بسبب نقص الملابس الواقية والإرهاق من العمل.  

كانت الصين، اليوم الاثنين، أن البيانات التى تم جمعها للتسلسل الجينى لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أظهرت عدم حدوث تحور كبير فى الفيروس حتى الآن، جاء ذلك فى تصريح اليوم لـ "ليانغ وان نيان" رئيس فريق الخبراء الصينى ضمن فريق الخبراء المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين المتواجد حاليا فى الصين للمساعدة فى التحقيقات بشأن تفشى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال نيان، "استنادا إلى البيانات التى تم جمعها من 104 تسلسلات جينية، لم يكن هناك تحورا كبيرا فى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حتى الآن، حيث أظهرت البيانات تجانسا بنسبة 99%"

وبدأ فريق الخبراء، المشترك عمله فى الصين فى 16 فبراير الجارى وأنهى تحقيقات أجراها فى بكين ومقاطعتى قوانغدونغ وسيتشوان، قبل أن يسافر إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس) أمس الأول /السبت/ للمساعدة فى التحقيقات بشأن تفشى فيروس (كوفيد-19).


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الصحه العالميه

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