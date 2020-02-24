مقتل ثلاثة إرهابيين مقربين من زعيم تنظيم داعش فى كركوك

كتب: أحمد جمعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الاثنين، مقتل ثلاثة إرهابيين من المقربين لزعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى واعتقال سبعة إرهابيين ضمن قاطع محافظة كركوك، مؤكدة أن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يواصل تعقب بقايا قيادات وعناصر تنظيم داعش.

وأشارت خلية الإعلام الامنى العراقية، إلى أن عملية استهداف الإرهابيين تمت بجهد استخبارى لملاحقة الإرهابيين في منطقة وادى زغيتون ضمن قاطع محافظة كركوك، وذلك بعد تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب لإنزال جوى بإسناد طيران التحالف الدولى.

كانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة جراء هجوم مسلح على قضاء "بلد" بمحافظة صلاح الدين الواقعة وسط البلاد، وأفادت الخلية العراقية بأن مسلحين مجهولين هاجموا أحد الكافيهات والملاعب فى قضاء "بلد"، مما أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص، مشيرة إلى أن القوات الأمنية شنت عملية واسعة النطاق عقب الهجوم للبحث عن العناصر الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويشهد العراق، بين الحين والآخر انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية غالبا ما تؤدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتشن القوات الأمنية على إثرها عمليات فى مناطق متفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي.

كانت وزارة الداخلية العراقية، قد اعتقلت مساء أمس الأحد، 7 من عناصر من تنظيم "داعش" فى الموصل، وقالت الوزارة - فى بيان - " إن فوج طوارئ الشرطة الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكن من إلقاء القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية وضبط سيارة تعود لأحد عناصر التنظيم".

وأضاف، أن اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة ، وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان المساجد والبقية كانوا بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند - خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل- ، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم فى مناطق وأحياء ( عدن والزهراء والقاهرة ) فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

كانت الشرطة العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق عن صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى شرق محافظة صلاح الدين.