مصرع 3 أطفال بحوادث متفرقة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى 3 أطفال بمحافظة سوهاج مصرعهم فى حوادث متفرقة ما بين الغرق وسقوط حائط على أحدهم، واصطدام سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطفال المتوفين، وتم تحرير محاضر بها، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثامين الثلاثة عقب انتداب الطب الشرعى لبيان الصفة التشريحية لهم.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغات متفرقة بوجود حوادث لأطفال صغار وتم نقلهم للمستشفيات المختلفة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، بتلقى مركز شرطة البلينا بلاغا من المستشفى المركزى بوصول الطفل "يوسف خ م" 10 سنوات تلميذ، ويقيم بناحية الحلافى دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء سقوط حائط .

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته المدعوة "بخيتة م ص" 43 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت أنه حال لهو نجلها داخل المنزل انهار عليه حائط مشيد بالطوب اللبن الخاصة بحظيرة المواشى، وعللت ذلك لقدم الحائط وتهالكه مما نتج عنه وفاته، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الارتطام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

وجاء البلاغ الثانى بتلقى مركز شرطة طما بلاغا من المستشفى المركزى بوصول الطفل "مكاريوس م ت ب" 3 سنوات ويقيم بناحية نزلة سعيد بالدويك دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء حادث سيارة.

بالانتقال والفحص وسؤال عمه المدعو "نعيم ت ب" 45 سنة تاجر ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه أمام المنزل اصطدمت به سيارة محددة "ملاكى" قيادة المدعو "عادل ع ع" 40 سنة سائق ويقيم بذات الناحية ونفى الشبهة الجنائية.

بمواجهة قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور ولم يتمكن من مفاداته وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

تم التحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وجاء الحادث الثالث بمركز شرطة البلينا، حيث وردت إشارة من المستشفى المركزى بوصول الطفل "حسن ح ح" 6 سنوات تلميذ ويقيم بناحية نجوع برديس دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء غرق.

بالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو "ح ح" 31 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء سير نجله المذكور على حافة الترعة المواجهة لمنزله انزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نتيجة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.