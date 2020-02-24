مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية مسئولة ، إنه قرار تعطيل الدراسة غدا من عدمه بسبب سوء الأحوال الجوية ، يرجع لكل محافظ ، فيما قرر اللواء خالد عبد العال ، تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدًا الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020 لسوء الأحوال الجوية .

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن تأجيل الدراسة يرجع لتقديرات كل محافظ في محافظته، موضحا أن قرار تعطيل الدراسة يرجع لكل محافظ.

تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.