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مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد أبراج العلمين الجديدة وعددا من المشروعات السكنية

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:37 ص
مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد أبراج العلمين الجديدة وعددا من المشروعات السكنية خلال الجولة
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، لقطاع التنمية، المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس باهر شعراوى، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، والمهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.‬
 
‫وبدأ المهندس علاء عبدالعزيز، ومرافقوه، الجولة بتفقد عمارات الداون تاون، لمتابعة  أعمال التشطيبات الجارى تنفيذها، وتجول داخل إحدى العمارات، وكذا تمت متابعة أعمال الشركات المنفذة للمشروعات بالحى اللاتينى، كما تفقد مبنى الجهاز بسيتى مول، مشدداً على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات بمختلف المناطق.‬
 
‫واستكمل مسئولو الوزارة، جولتهم، بتفقد طريق C15، والذى يُعد أحد أهم مسارات التنمية بمدينة العلمين الجديدة، مروراً بكومباوند 700 فدان وكوبرى سامكو، كما تفقدوا الأعمال المنفذة بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، والتى تضم عدداً من المحال والمطاعم والكافتيريات، حيث تم التوجيه بإنجاز أعمال المرافق والتشطيبات لسرعة تشغيل المنطقة وتحقيق الاستفادة منها، كما تم التجول بمنطقة الأبراج وصعدوا عدداً منها، بالإضافة إلى مشروع حاجز الأمواج.‬
 
و‫من جانبه أوضح المهندس أسامة عبدالغنى، أنه جارٍ تنفيذ الحى اللاتينى، بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 400 فدان، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، مشيراً إلى أن منطقة الداون تاون، يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 متراً مسطحاً بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.‬

و‫زا ه الإسكان

المدن الجديده

مدينه العلمين الجديده

ابراج العلمين الجديده

منطقه الداون تاون

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