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مسئول عراقى يؤكد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لطالب إيرانى

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:48 م
مسئول عراقى يؤكد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لطالب إيرانى فيروس كورونا
كتب: أحمد جمعة و محمد عبد العظيم

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كشف مدير عام صحة النجف فى العراق الدكتور رضوان الكندى، الاثنين، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لطالب إيرانى دخل البلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين إلى البلاد.

وأكد مدير عام صحة النجف فى بيان صحفى أن الأطباء تأكدوا من إصابة الطالب الإيرانى بعد إجراء الفحوصات اللازمة، موضحا أن المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

فيما أكدت وزارة الصحة العراقية فى بيان صحفى أن نتائج الفحوصات المختبرية التى اجريت اليوم لأحد طلبة العلوم الدينية (ايرانى الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بإيقاف السفر أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقد تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحرى على الزائرين والطلبة فى محلات اقامتهم وتمت احالته للمستشفى المخصص وأرسلت عينات أخذت منه للفحص المختبرى مع وضعه فى ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفيروس.

كانت قناة العربية أفادت فى خبر عاجل اليوم الاثنين، نقلا عن وكالة أنباء العمل الإيرانية، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء كورونا فى مدينة قم الإيرانية إلى 50 شخصا، وكانت السلطات الصحية فى الصين، ذكرت اليوم الاثنين، أنها لم تسجل إصابات مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، حتى نهاية أمس الأحد، فى 24 منطقة على مستوى المقاطعات بالصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تشمل المناطق بكين، تيانجين، خبى، شانشى، لياونينج، هيلونج جيانج، شانجهاى، جيانجسو، تشجيانج، آنهوى، فوجيان، جيانجشى، خنان، هونان، هاينان، قويتشو، يوننان، التبت، تشينجهاى، نينجشيا، شينج يانج "بينها فيلق شينج يانج للإنتاج والتعمير"، شنشى، قانسو ومنغوليا الداخلية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن البلاد سجلت إجمالى 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة فى خارج مقاطعة هوبى، مركز تفشى الوباء، يوم أمس الأحد.

فى نفس السياق، أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، اليوم الاثنين، أنها ستسمح لغير المقيمين فى المدينة بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض مرضية ولم يتصلوا نهائيا بمصابين بالفيروس.

وذكرت السلطات، فى بيان اليوم، أنه يمكن كذلك للأشخاص غير الخاضعين للحجر الصحى ويسعون للحصول على علاج من أمراض أخرى مغادرة المدينة على دفعات.

يأتى هذا القرار بعد نحو شهر من وقف "ووهان" - التى يسكنها نحو 11 مليون شخص، وهى عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين - حركة النقل عبر الحافلات ومترو الأنفاق والعبارات والرحلات الجوية والقطارات للركاب المتجهين إلى خارج المدينة، فى إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذى تسبب حتى الآن فى وفاة 2595 شخصا وإصابة 77 ألفا و262 آخرين.

 


كورونا

فيروس كورونا

العراق

فيروس كورونا فى العراق

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