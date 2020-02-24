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محمد بن زايد يستقبل رئيس أركان الجيش الوطنى الجزائرى

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:43 م
محمد بن زايد يستقبل رئيس أركان الجيش الوطنى الجزائرى محمد بن زايد يستقبل اللواء سعيد شنقريحة
وكالات

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى بالإنابة الذى يزور البلاد لحضور فعاليات معرضى الأنظمة غير المأهولة " يومكس 2020 " والمحاكاة والتدريب " سيمتكس 2020 " اللذين يستضيفهما مركز أبوظبى الوطنى للمعارض خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير من فبراير الجاري.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، استعرض الشيخ محمد بن زايد واللواء سعيد شنقريحة خلال اللقاء الذى حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرضا مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولى عهد أبوظبي.  

كان الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، أكد أن معرضى "يومكس وسيمتكس 2020 "، يشهدان تطورات نوعية، على مستوى التقنيات والأنظمة المعروضة في أجنتهما، وقال بن زايد عبر تغريدة نشرها على "تويتر"، "زرت معرضي"يومكس وسيمتكس 2020 "، تطورات نوعية شهدتها التقنيات والأنظمة المعروضة في أجنحتهما،البحوث والإبتكار والتطوير عصب الصناعات المتقدمة، والإمارات ضمن استراتيجيتها في استشراف المستقبل تستثمر في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بما يخدم تقدم الإنسان ورفاهيته"

وكانت الدورة الرابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2020" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2020" قد انطلقت فى أبوظبي ويستمران حتى 25 فبراير الجاري.


الامارات

ابوظبى

محمد بن زايد

الجزائر

الجيش الجزائرى

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