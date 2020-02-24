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محافظ مطروح يناقش مقترح تطوير مناطق بواحة سيوة للحفاظ على الطابع البيئى

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:36 م
محافظ مطروح يناقش مقترح تطوير مناطق بواحة سيوة للحفاظ على الطابع البيئى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح – فريق المحافظات

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ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مقترح إعداد نموذج حضاري، لتطوير عدة مناطق بواحة سيوة، للحفاظ على الطابع البيئى والسياحى بالواحة، ويتناسب مع كونها منطقة جذب سياحى عالمي، بما تمتلكه من المقومات والإمكانيات الطبيعية والتراثية والأثرية المتنوعة، ومنع أية عشوائيات، وذلك بحضور الدكتور هانى عياد استشارى المحافظة للأعمال الهندسية، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هانى عياد، أنه تم مراعاة المخطط الاستراتيجى والتنموى لمدينة سيوة، بالمناطق المقترحة، وهى منطقة أبو الليف، ووفلة، والسلام، بمساحة حوالى 83 فدان، مع وضع التفاصيل العمرانية والسكانية والصحة والتعليم، ومراجعة شبكات المياه والصرف الصحى وغيرها، من أعمال البنية التحتية، بالتنسيق مع مديرية الإسكان والتخطيط العمراني، بهدف وضع نموذج بيئى عمراني، يأخذ مفردات البيئة الصحراوية، وتحسين البيئة والحالة العمرانية، ورفع كفاءة الشوارع، وتطوير جميع شبكات المرافق الموجودة، بما يتوافق مع  مخطط تطوير واحة سيوة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.

وأضاف استشارى محافظة مطروح للأعمال الهندسية، بأنه يتم العمل على تحسين الصورة البصرية، مع تنسيق وتنظيم المواقع،  من خلال  مقترح وضع بلدورات وأرصفة بالحجر السيوى أو تغطيتها بالمواد البيئية، وتطوير المصارف، ودهان الواجهات باللون البيئي، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي، كتطوير مراكز الشباب والأندية وغيرها.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه سيتم العمل على تطوير المناطق المستهدفة  بواحة سيوة، كنموذج حضاري، وتحقيق المستهدف منه كمنطقة جذب سياحي، يمكن تطبيقه فى باقى مناطق الواحة، مثل منطقة شالى القديمة وغيرها، لإعادتها إلى مظهرها التراثى والحضاري، كواجهة سياحية عالمية.

وكان محافظ مطروح ، قد أجرى جولة ميدانية بواحة سيوة، نهاية الأسبوع الماضي، لمتابعة الخدمات، والوقوف على المطالب من خلال الاستماع للمواطنين من خلال التواصل المباشر معهم للتعرف على مشاكلهم والعمل على تلبيتها، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية وتطوير الواحة .

 


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