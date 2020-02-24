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محافظ دمياط : حل أزمة توصيل خدمات الصرف الصحى فى طبل والرطمة قريبا

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:36 م
محافظ دمياط : حل أزمة توصيل خدمات الصرف الصحى فى طبل والرطمة قريبا جولة محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة مفاجئة لقريتى طبل والرطمة التابعين للوحدة المحلية بالخياطة بمركز دمياط، وذلك للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على كافة الاحتياجات اللازمة لهم، والتى رافقها خلالها الأستاذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط

حيث استهلت المحافظ تلك الجولة بزيارة مدرسة الهدى الإبتدائية بطبل، إذ تفقدت عددا من الفصول الدراسية بالصفوف المختلفة، كما حرصت على التواصل مع مدير المدرسة والمعلمين وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وفقاً للنظام الذى أقرته الوزرارة والاطمئنان على الطلاب والكثافة المقررة بتلك الفصول.

وفى سياق متصل وجهت الدكتورة منال عوض بالإرتقاء بمستوى النظافة العامة داخل المدرسة، مؤكدةً أيضاً على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع جميع المخلفات الموجودة بمحيط المدرسة حفاظاً على سلامة الطلاب والمواطنين.

وعلى جانب آخر وخلال الزيارة ، وجهت الدكتورة منال عوض بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بشوارع القرية ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، كما حرصت على الاستماع إلى شكاوى ومطالب الأهالى إذ أكدت إهتمامها الشديد بوضع حلول فورية للمشكلات التى تعانى منها القرية .

وحرصت المحافظ على التجول سيراً على الأقدام بشوارع قرية الرطمة والتى رافقها خلالها عددا من الأهالى الذين تضرروا من عدم توصيل خدمات الصرف الصحى لقريتى طبل والرطمة، حيث وعدت محافظ دمياط بدراسة الموقف الحالى فوراً ووضع خطة عاجلة لإقامة محطة رفع صرف صحى وتغطية القريتين بتلك الخدمة.

وفى ختام الجولة قامت محافظ دمياط بزيارة مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لتفقد المكان المقترح لإقامة مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين ، وذلك فى إطار الخطة التى تنتهجها الدولة للتيسير على المواطنين أثناء تلقى الخدمات وتحقيق الشفافيه فضلا عن الدور الهام الذى تقوم به تلك المراكز من سرعة إسترجاع المعلومات ودقة وسرية البيانات بما يحقق الفاعلية والكفاءة لجميع الأعمال، وخلال تواجدها بالوحدة التقت محافظ دمياط بأحد أهالى عزبة فرحات بقرية البصارطة واستمعت إلى شكواه بشأن وجود كسر بماسورة المياه بتلك المنطقة، إذ وجهت على الفور الى الجهات المختصة بمعاينة الوضع الحالى وإصلاح هذا الكسر.


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