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محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية يشهدان التشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:28 م
محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية يشهدان التشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة محافظ المنوفية وزير التنمية المحلية بمصنع تدوير القمامة
المنوفية - محمد فتحى

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شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء التشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة بأبو خريطة بمدينة شبين الكوم، بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام المحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمتابعة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.

حيث قام المحافظ والوزير بتفقد المصنع ، وإستمع إلى شرح مفصل عن المراحل المختلفة بدءً من مرحلة إستقبال القمامة والفرم ونخل الخشن ومرحلة فصل الهواء وكذا مرحلة الفرز اليدوى وكبس الـ Rdf وصولاً بمرحلة تشغيل السماد ونخله وتجهيزه للبيع .

وقد أوضح محافظ المنوفية أن مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة على مساحة (5) أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنية، وسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير فى الإرتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة، مؤكداً أن المصنع مزود بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الإشتراطات البيئية والصحية والعلمية التى تكفل الإستفادة من هذه النفايات .

وأضاف المحافظ أنه تم الإعلان عن طرح المصنع للإستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية فى مجال تدوير القمامة بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها .

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية على أنه تم تشكيل وحدة تنفيذية لمنظومة المخلفات بالمحافظات بمقر الوزارة بهدف المتابعة المستمرة للمنظومة وتحديثها بالتنسيق مع وزارة البيئة فى بعض الجوانب الهامة بالمنظومة ، مشيداً بالتطور الكبير التى شهدته المنوفية فيما يخص منظومة النظافة وتحسين البيئة خلال الفترة الأخيرة.

ويعد مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات على أرض المحافظة ، حيث يقام على مساحة ( 5 ) أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنية، وسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير فى الإرتقاء بمنظومة النظافة ، وقد تم الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية للمصنع بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الإشتراطات البيئية والصحية والعلمية التى تكفل الإستفادة من هذه النفايات، مع الإعلان عن طرح المصنع للإستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية فى مجال تدوير القمامة.

جدير بالذكر أن مشروع نقل مقلب أبو خريطة والتخلص من هذه النفايات بالطرق العلمية والصحية الأمنة خطوة حقيقية للإرادة الجادة والتعاون المثمر و أهم المشروعات التى تبنتها وزارتى التنمية المحلية ووزارة البيئة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمحافظة المنوفية، وذلك للحد من الآثار السلبية والبيئية الضارة الناجمة عن المقلب والحد من معاناة الأهالى بتلك المنطقة السكنية للتخلص من هذه النفايات المتراكمة والتى تمثل أكثر المشاكل المؤرقة لكافة المسئولين على مدار 30 عام دون إيجاد حلول فعلية لنقله والحد من أضراره حتى تبنت وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة المنوفية دراسة وخطة علمية وفق ضوابط وشروط إقتصادية وبيئية لنقل المخلفات ودفنها وتحويل المقلب إلى مصنع ومحطة تدوير المخلفات وإنشاء مصنع لتدوير القمامة على مساحة المقلب لإستقبال النفايات من المراكز والمدن على مستوى المحافظة بقدرة إستيعابية تقدر بحوالى ضعف الكمية الحالية.

محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة (1)
محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة

 

محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة (2)
محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة

 

محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة (3)
محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة

 

محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة (4)
محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة

 

محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة (5)
مصنع تدوير القمامة 

 

محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة (6)
محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة

 

محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة (7)
محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة

 

محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية بالتشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة (8)
مصنع تدوير القمامة

 


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