محافظ القاهرة: تسليم 105 عقود تمليك لمستثمرى شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم

أنهت محافظ القاهرة استعداداتها لتجهيز 24 عقد تمليك جديد سيتم تسليمها لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ، مع التزامهم الكامل بتطوير واجهات الوحدات (ورش ومصانع) والمداخل والأرصفة طبقاَ للنموذج المعتمد من المكتب الاستشارى لمشروع التطوير حفاظاَ على نسق المظهر الجمالى العام بعيداَ عن العشوائية ، استكمالاً لما تم توزيعه من قبل من عقود تمليك نهائية موثقة للمستثمرين ليصل إجمالى حالات التقنين والعقود المسلمة حتى الآن إلى 105 عقداَ.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة فى هذا الملف لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان تأتى بهدف إدخالهم السريع فى منظومة الاقتصاد الرسمى، والتى تضم أكثر من 2800 مصنعا وورشة على مساحة تقدر بـ2,5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.

وأشار المحافظ ان القاهرة مستمرة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية باسترداد حق الدولة من أراضى متعدى عليها، وكذلك تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة وتحصيل حق الدولة حفاظاَ على ممتلكاتها وصيانة المال العام وترسيخ هيبة القانون على الجميع ، وخاصة منطقة شق الثعبان الصناعية ، موجهَا الشكر لأصحاب الورش والمصانع التى تجاوبت مع إجراءات التقنين بما عجل من خطوات تسليم عقود التمليك لمواقعهم بمنطقة شق الثعبان.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تواصل تركيز جهودها واتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية فى ملف مشروع تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد مخطط يتناسب مع أهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم خمس مناطق تصنيع الرخام والجرانيت علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال وتحويلها لمنطقة صناعية عالمية تليق بمكانة مصر، وأن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية و وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق . وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة ، الي جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض ، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة.