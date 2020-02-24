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محافظ الشرقية يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم المزدوج (صور)

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:57 م
محافظ الشرقية يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم المزدوج (صور) افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج
الشرقية - إيمان مهنى

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افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض منتجات مدارس التعليم المزدوج الثالث والذى تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة عدد من مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية والمقام بقاعة روتانا بنادى نقابة المعلمين بمدينة الزقازيق فى الفترة من 24 فبراير إلى 29 فبراير الجارى.

أكد المحافظ على أهمية تنظيم وإقامة معارض لمنتجات مدارس التعليم الفنى والتدريب المزدوج لعرض منتجات الدارسين ولتشجيع الطلاب على الإلتحاق بالتعليم الفنى لسد إحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن منظومة التعليم الفنى تهدف إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين فى مجالات الصناعة - الزراعة - التجارة - الإدارة والخدمات السياحية لإعداد فنى ماهر قادر على المنافسة بالسوق المحلية والإقليمية والعالمية ويشارك بإيجابية فى تقدم ورقى المجتمع.

مضيفا، أن نظام التعليم والتدريب المزدوج يهتم بالتطبيق العملى بجانب الدراسة النظرية مما يُتيح للطالب الفرصة للحصول على المهارات العملية المطلوبة لسوق العمل والتدريب على أحدث المعدات الموجودة بالمصانع لمواكبة التطور التكنولوجي.

أشاد محافظ الشرقية بالمنتجات المقدمة بالمعرض والتى تنوعت ما بين "ملابس جاهزة – أحذية – صناعات نسيجية – زهور ونباتات زينة – عبوات ومواسير بلاستيك بالإضافة إلى تقديم عدد من المشروعات فى مجالات مختلفة، ومنها تأمين منشأة صناعية – إعادة تدوير القمامة بدون تدخل العنصر البشري" .

ومن جانبه أكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية و التعليم أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج تقدم خريج قادر على الإلتحاق بسوق العمل فى المجالات والوظائف المتاحة للمساهمة فى خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن المعرض يقدم منتجات مدارس التعليم والتدريب المزدوج بأسعار التكلفة ويفتح أبوابه أمام المواطنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء وذلك بقاعة روتانا بنقابة المعلمين بالزقازيق .

يذكر أن المدارس المشاركة فى المعرض هى "مدرسة السويدى للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة العاشر من رمضان – مدرسة المحمدين الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بفاقوس – مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – مدرسة ههيا الصناعية بنات – مدرسة أبو كبير الصناعية بنات – مدرسة سيكم للتعليم والتدريب الفنى المزدوج – مدرسة لومكس للملابس الجاهزة – مدرسة M C V للتعليم والتدريب المزدوج - المدرسة النسيجية الثانوية – مدرسة عامر الثانوية الزراعية الفنية – مدرسة السلطان العويس الفنية المتقدمة – مدرسة إيجيبت للتعليم – مدرسة مد إستار لمنتجات البلاستيك – مدرسة قطون إيجيبت للملابس الجاهزة - مدرسة حكيم مصر باكو الثانوية الفنية – مدرسة برين تكس الثانوية الفنية – مدرسة مصر الحجاز الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج".

 

افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج 1
افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج

 

افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج 2
افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج

 

افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج 4
افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج

 

افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج 9
افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج 

 

افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج 17
افتتاح معرض المدارس للتدريب المزدوج

 


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