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محافظة شمال سيناء تعلن الطوارئ استعدادا للموجة الشتوية

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:05 م
محافظة شمال سيناء تعلن الطوارئ استعدادا للموجة الشتوية أمطار - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد ، لمواجهة موجة الشتاء التى بدأت فى المحافظة بسقوط أمطار مابين خفيفة ومتوسطة على المناطق الساحلية والجبلية ،وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء فى بيان له انه يستمر رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.

كما أوضح المحافظ أن الاستعداد يتم على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف، مشيرا إلى انه وجه كافة المرافق الخدمية الاستعداد لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

وجددت المحافظة فى بيان لها تنبيه المواطنين بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة المنتشرة في الشوارع والميادين العامة، وابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح.

وقال أهالى من وسط سيناء، إن مناطق جبلية تعرضت لسقوط امطار متوسطة ، كما تعرضت مناطق غرب المحافظة والشيخ زويد لسقوط امطار خفيفة .

وأعلنت مجالس مدينة الحسنة ومدينة نخل بوسط سيناء الجاهزية التامة وانعقاد غرف العمليات بها وإزاحة الرمال من على الطرق الرئيسية والفرعية .

وفى مركز بئر العبد اعلن مجلس المدينة الجاهزية بغرفة عمليات لأى طارئ، واستعدت شركة المياه بمعداتها تحسبًا لأى طارى كما أعلن مجلس مدينة العريش، ضرورة مشاركة المواطنين فى الابلاغ عن أى تعطل للخدمات والتواصل من خلال غرفة العمليات لسرعة الاستجابة بالتنسيق مع مديريات الخدمات .

ووجه ماجد محمد رؤساء الأحياء باتخاذ اللازم لمواجهة سقوط الامطار بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى .

 


شمال سيناء

العريش

الاحوال الجوية

سيناء

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