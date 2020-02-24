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محافظة القاهرة: حركة المرور بنفق الأزهر لم تتأثر بالأمطار وتعمل بشكل طبيعى

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:06 م
محافظة القاهرة: حركة المرور بنفق الأزهر لم تتأثر بالأمطار وتعمل بشكل طبيعى نفق الازهر ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة القاهرة أن الحركة المرورية بنفق الأزهر تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر بالأمطار التى تعرضت لها العاصمة. 

 
 
وفى السياق، تواصل محافظة القاهرة جهودها بالتعاون مع شركتى مياه الشرب، والصرف الصحى، لشفط مياه الأمطار التى أغرقت عدد من الطرق شرق القاهرة، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي شهدتها عدة محافظات بالجمهورية، حيث تساقطت أمطار غزيرة علي عدة مناطق. 
 
ويشرف اللواء خالد عبد العال محافظ، وكل من نواب المحافظ، ورئيسى شركتي مياه الشرب، والصرف الصحى، وقيادات المحافظة على أعمال شفط مياه الأمطار بطريق النصر وأمام المنصة وعدة طرق أخرى،شرق العاصمة. 
 
 
وفى السياق قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تدعيم الأجهزة التنفيذية الموجودة لشفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة بـ 25 شفاط للمساعدة فى سرعة شفط المياه بالمكان. 
 
 
وكانت محافظى القاهرة والجيزة قررا تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة والجيزة غدا الثلاثاء لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار. 
 
 
وتمركزت عدد من معدات شفط المياه بنفقى العروبة والثورة، شرق القاهرة، لشفط مياه الأمطار بشكل مستمر بالتزامن مع تزايدها، وشهدت عدد من الطرق ارتفاع منسوب مياه الأمطار ما عطل حركة المرور. 
 
 
 
وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر، وذلك تزامنا مع موجة الطقس السئ التى ضربت البلاد بداية من السبت الماضى، وصاحبها انخفاضا ملحوظا فى على أغلب الأنحاء .
 
 
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
 
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
 
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
 
 
 
 
 

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