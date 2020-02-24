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محافظة الجيزة ترفع 400 طن مخلفات أسفل دائرى المريوطية

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:22 م
محافظة الجيزة ترفع 400 طن مخلفات أسفل دائرى المريوطية رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تكثيف المجهودات لرفع مستوى النظافة مشيراً أنه تم رفع 400 طن مخلفات تقريباً من أسفل الطريق الدائرى نطاق المريوطية بالهرم وبجوار مطلع المنيب ونهاية شارع اللبينى مع تقاطع ترعة المريوطية مؤكدا على مواصلة المجهودات لرفع كافة المخلفات.
 
وأشار راشد أن هيئة النظافة والتجميل، قد تمكنت أمس من خلال دوريات المتابعة الميدانية من ضبط عربات كارو تقوم بإلقاء مخلفات الهدم بشارع الثلاثينى الجديد وتروسيكلات تقوم بإلقاء المخلفات بشارع اللبينى وسيارة تقوم بإلقاء المخلفات بمنطقة المريوطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع الغرامات المقررة قانوناً.
 
لافتا أن المحافظة قد رصدت شكاوى المواطنين بشأن وجود مخلفات بجوار مجمع مدارس مدينة التحرير حيث وجه محافظ الجيزة على الفور هيئة النظافة والتجميل وحى شمال برفع كافة المخلفات من المنطقة محل الشكوى والمتابعة الدورية لها للتأكد من عدم تكرار تواجد المخلفات بها.
 
وكثفت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع المخلفات وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل حيث تم رفع كفاءة النظافة بشوارع النيل ومحمد حجازى وترعة السواحل والمطار والاقصر والقومية العربية والوحدة اضافه الى وضع حاويات ثابتة لجمع المخلفات بتقاطع شارع البوهى مع السكه الحديد وذلك بنطاق حى شمال الجيزة. 
 
أضافه إلى تنفيذ أعمال النظافة والتجريد بطريق المنصورية وشوارع جمال عبد الناصر والصفا والمروه وزغلول وطريق اسكندرية الصحراوى وشوارع فيصل والهرم وأبو الهول السياحى بحى الهرم وفى حى الدقى تم شن حملات نظافة بشوارع هارون وعقبة ورفاعه وبن مروان وباسم الكاتب وأمين الرافعى والمتحف الزراعى وسليمان أباظة، كما تم بحى العمرانية تنفيذ حملة مكبرة لنظافة وتجريد شارع بسام الشريف استجابة للمواطنين. 
 
 
 
وكانت محافظة الجيزة أزالت 3600م2 تعديات علي حرم النيل بقري البرغوتي وكفر عمار وكفر بركات بمركز ومدينة العياط من خلال تنفيذ 29 قرار إزالة بالتنسيق مع جهاز حماية النيل، إضافة إلى إزالة 1000م2 تعديات بالبناء علي أراضي املاك وزارة الري بقري كفر بركات وكفر عمار من خلال تنفيذ 26 قرار ازاله لتلك التعديات .
 


رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية (1)
رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية (1)

رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية (2)
رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية (2)

رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية (3)
رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية (3)

رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية (4)
رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية (4)

رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية (5)
رفع 400 طن مخلفات اسفل دائرى المريوطية (5)

 


الجيزة

مخلفات الهدم

القمامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

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