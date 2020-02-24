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مجدى يعقوب يدعو رئيس الوزراء لوضع حجر أساس مركزه العالمى بالسادس من أكتوبر

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:03 م
مجدى يعقوب يدعو رئيس الوزراء لوضع حجر أساس مركزه العالمى بالسادس من أكتوبر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمكتبه في مقر مجلس الوزراء، بالدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري العالمي، يرافقه الدكتور مجدي اسحاق الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لجراحات القلب والدكتور محمد غنيم أستاذ زراعة الكلى.
 
وحرص الدكتور مجدي يعقوب، خلال اللقاء على دعوة رئيس مجلس الوزراء لوضع حجر أساس مركز مجدي يعقوب العالمي لجراحات وأبحاث القلب، بالسادس من أكتوبر، كامتداد لمركز القلب بأسوان.
 
وأكد الجراح العالمي أن تلبية هذه الدعوة تضيف زخماً لانطلاقة هذا المشروع الطبي العملاق، الذي يحظى باهتمام ودعم وتمويل من جانب العديد من الشخصيات المصرية والعربية والمؤسسات المختلفة، حيث تصل تكلفة إقامته وتجهيزه إلى نحو 4 مليارات جنيه، ويهدف إلى إجراء عدد كبير من العمليات سنوياً بالمجان، يكون للأطفال نصيب أكبر منها.    
 
من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء، بالجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب والحضور، معرباً عن سعادته لاستقباله بمقر مجلس الوزراء، ومؤكداً حرصه على تلبية الدعوة لدفع العمل بهذا الصرح الطبي الهام. وأشار مدبولي إلى تقدير الوطن وأبنائه للدكتور مجدي يعقوب الذي يعدُ رمزا وطنياً للمصريين ذوي الاسهامات الكبيرة في مجالاتهم، والذين يمنحون الوقت والجهد للمساهمة في دورهم المجتمعي تجاه وطنهم وأبنائه.
 
 
 
 

مجدى يعقوب

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