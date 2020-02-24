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مباحث المخدرات بالقليوبية تضبط عاطلا بحوزته 3 كيلو بانجو بكفر شكر

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:04 ص
مباحث المخدرات بالقليوبية تضبط عاطلا بحوزته 3 كيلو بانجو بكفر شكر بانجو - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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تمكنت مباحث مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، من القبض على عاطل بحوزتة كمية من البانجو المخدر تزن 3 كيلو، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق، ووردت معلومات للمقدم حازم سعد مدير مكتب مباحث قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، بتردد عاطل على دائرة مركز كفر شكر، لترويج المواد المخدرة على عملائة .

جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وبعد تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطة ويدعى "ك.ن" 26 سنة، عاطل مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى 260 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق آخر، تمكنت مباحث القليوبية من القبض على أفراد تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة المتنوعة بدائرتى مركز الخانكة والعبور، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة والعبور بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة المتنوعة، أسفرت عن ضبط كل من: "ح.م" 27 سنة، عاطل، و"م.م" 25 سنة، عاطل وبحوزتهما كمية من الاستروكس المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغ مالى 750 جنيها و2 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2043 لسنة 2020م جنح مركز الخانكة.

وتم ضبط "م.ه"21 سنة، عاطل، و"ي.ع" 20 سنة، عاطل، مقيمان دائرة قسم العبور، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 150 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وسلاح أبيض كاترحال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة وملك الأول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 1846 لسنة 2020م جنح قسم العبور،تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.


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