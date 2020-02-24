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كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:00 ص
كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟ طالب كفيف - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يسمح للطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل بالتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة بطريقة "برايل" ويكون تقدمهم للامتحان على الشعبة الأدبية ويجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق كفيف بعد الحصول على خطاب معتمد من المدرسة وتحت مسئوليتهم بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل وتطبق عليه نفس الإجراءات المتبعة فى امتحان الطلاب المرضى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للطلاب المكفوفين الراغبين بالتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة للمبصرين بمرافق طبقا لما هو متبع فى امتحان الطلاب المرضى بمرافق وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام، موضحة أنه فى جميع الحالات يتم إخطار الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة من قبل الإدارة التعليمية المتقدم منها الطالب.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

 

وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

 

ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

 


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