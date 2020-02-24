سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية تفرض حجرًا صحيًا على 380 أجنبيًا لتجنب انتشار كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:39 ص
كوريا الشمالية تفرض حجرًا صحيًا على 380 أجنبيًا لتجنب انتشار كورونا فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فرضت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، حجرًا صحيًا على نحو 380 من الأجانب فى جميع أنحاء البلاد، فى محاولة لمنع تفشى فيروس "كورونا المستجد" الذى يجتاح الصين المجاورة، وذكرت صحيفة "رودونج سينمون" المتحدثة باسم حزب العمال الكورى الحاكم أن كوريا الشمالية كثفت بالفعل تدابير وقائية ضد الفيروس، الذى تم اكتشافه لأول مرة فى مدينة ووهان بوسط الصين.
 
وأضافت أن كوريا الشمالية، قطعت حركة المرور من وإلى الصين وروسيا منذ أوائل هذا العام فى أعقاب انتشار الفيروس الجديد. 
 
وفى وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية التى تديرها الدولة أن "فترة العزل فى أراضى كوريا يتم تمديدها إلى 30 يومًا فى الوقت الحالي"، كما أشارت صحيفة رودونج، أمس الأحد، إلى أن جميع المنتجات التى تصل إلى كوريا الشمالية يجب أن تترك فى مناطق معزولة لمدة 10 أيام.
 
من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية لم تفصح عن تفاصيل الأجانب، لكن خبراء الشؤون الخارجية توقعوا أن يكونوا دبلوماسيين متمركزين فى بيونج يانج وأولئك الذين يشاركون فى التجارة مع كوريا الشمالية.
 
وأضافت أن بيونج يانج تزعم أنه لم يتم إصابة أى شخص بفيروس كورونا الجديد فى كوريا الشمالية حتى الآن رغم أنه يُعتقد أن كوريا الشمالية معرضة للأمراض المعدية على خلفية نقص الغذاء والدواء المزمن الناجم عن العقوبات الاقتصادية التى تهدف إلى إحباط طموحات بيونج يانج النووية والصاروخية.
 
قال مسئول بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد دلائل على ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد فى كوريا الشمالية وذلك على الرغم من تقارير لوسائل الإعلام فى كوريا الجنوبية أشارت إلى وصول المرض للدولة التى تعانى العزلة.
 
وقال الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة فى مؤتمر صحفى فى جنيف يوم الثلاثاء "لا توجد أى علامات على ذلك فى الوقت الراهن، لا توجد دلائل على أننا نتعامل مع أى حالة لكوفيد-19 هناك".
 

كوريا الشماليه

كورونا

فيروس كورونا

حجر صحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظمة الصحة العالمية: لا دلائل على وجود إصابات بكورونا فى كوريا الشمالية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:38 ص

كوريا الشمالية تؤكد عدم وجود إصابات بفيروس كورونا على أراضيها

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:42 ص

زعيم كوريا الشمالية يظهر علنا للمرة الأولى فى 22 يوما

الأحد، 16 فبراير 2020 06:13 ص

كوريا الشمالية تمدد فترة الحجر الصحى على المصابين بكورونا لـ 30 يوما

الخميس، 13 فبراير 2020 10:19 ص

كوريا الشمالية تنشر 500 عامل على الحدود مع الصين للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:14 ص

كوريا الشمالية تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا

السبت، 08 فبراير 2020 08:41 ص

كوريا الشمالية تحظر دخول الدبلوماسيين الجدد لأراضيها لمواجهة فيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 08:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة