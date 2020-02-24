كوريا الشمالية تفرض حجرًا صحيًا على 380 أجنبيًا لتجنب انتشار كورونا

أ ش أ

فرضت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، حجرًا صحيًا على نحو 380 من الأجانب فى جميع أنحاء البلاد، فى محاولة لمنع تفشى فيروس "كورونا المستجد" الذى يجتاح الصين المجاورة، وذكرت صحيفة "رودونج سينمون" المتحدثة باسم حزب العمال الكورى الحاكم أن كوريا الشمالية كثفت بالفعل تدابير وقائية ضد الفيروس، الذى تم اكتشافه لأول مرة فى مدينة ووهان بوسط الصين.

وأضافت أن كوريا الشمالية، قطعت حركة المرور من وإلى الصين وروسيا منذ أوائل هذا العام فى أعقاب انتشار الفيروس الجديد.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية التى تديرها الدولة أن "فترة العزل فى أراضى كوريا يتم تمديدها إلى 30 يومًا فى الوقت الحالي"، كما أشارت صحيفة رودونج، أمس الأحد، إلى أن جميع المنتجات التى تصل إلى كوريا الشمالية يجب أن تترك فى مناطق معزولة لمدة 10 أيام.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية لم تفصح عن تفاصيل الأجانب، لكن خبراء الشؤون الخارجية توقعوا أن يكونوا دبلوماسيين متمركزين فى بيونج يانج وأولئك الذين يشاركون فى التجارة مع كوريا الشمالية.

وأضافت أن بيونج يانج تزعم أنه لم يتم إصابة أى شخص بفيروس كورونا الجديد فى كوريا الشمالية حتى الآن رغم أنه يُعتقد أن كوريا الشمالية معرضة للأمراض المعدية على خلفية نقص الغذاء والدواء المزمن الناجم عن العقوبات الاقتصادية التى تهدف إلى إحباط طموحات بيونج يانج النووية والصاروخية.

قال مسئول بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد دلائل على ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد فى كوريا الشمالية وذلك على الرغم من تقارير لوسائل الإعلام فى كوريا الجنوبية أشارت إلى وصول المرض للدولة التى تعانى العزلة.

وقال الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة فى مؤتمر صحفى فى جنيف يوم الثلاثاء "لا توجد أى علامات على ذلك فى الوقت الراهن، لا توجد دلائل على أننا نتعامل مع أى حالة لكوفيد-19 هناك".