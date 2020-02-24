كوريا الجنوبية تعلن وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية اليوم الإثنين وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الوفاة السابعة لرجل يبلغ من العمر 62 عاما توفى أمس الأحد متأثرا بالفيروس فى مستشفى فى بلدة "تشونجدو" بجنوب شرق البلاد، وبلغ إجمالى حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد 763 حالة، وذلك بعد تسجيل 161 حالة إصابة جديدة.

وفى سياق متصل، اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس في جنيف، لمناقشة الاستجابة لانتشار فيروس "كورونا" وسبل التعاون لمكافحة الفيروس.

وأوضحت وزارة الخارجية في سول - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) - أن كانج شرحت للمدير العام للمنظمة أوضاع انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية واستجابة الحكومة الكورية الجنوبية لمكافحته، وأضافت أن كوريا الجنوبية رفعت مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوى على خلفية زيادة حادة في عدد المصابين بكورونا مؤخرا.

بدوره، قال تيدروس إن كوريا الجنوبية تتمتع بنظام الاستجابة الصارمة وأيضا بخبرات لمواجهة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، مؤكدا أنه يثق بأنها تتغلب بشكل جيد على فيروس كورونا الجديد، وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة الكورية الجنوبية.

ودعا تيدروس، كوريا الجنوبية إلى تقديم الدعم، موضحا أن المنظمة وضعت خطة الاستعداد والاستجابة الإستراتيجية للحد من انتشار كورونا، وتدفع من خلالها تقديم الدعم إلى الدول الضعيفة في البنية التحتية الطبية.

ومن المقرر أن تشارك كانج في مجلس حقوق الإنسان الدولي الثالث والأربعين ومؤتمر نزع السلاح المقرر عقدهما في جنيف اليوم، ومن المتوقع أن تتحدث الوزيرة بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).