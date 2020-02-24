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فيروس كورونا يبعد الصينيين مؤقتاً عن السوق الإفريقى ومصر البديل الأفضل

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:00 ص
فيروس كورونا يبعد الصينيين مؤقتاً عن السوق الإفريقى ومصر البديل الأفضل صادرات - صورة أرشيفية
رسالة اوغندا - إسلام سعيد

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يبدو أن انتشار فيروس كورونا في الصين، أثر بصورة سلبية على حراك التنيين الصيني في القارة الأفريقية، الأمر الذى يفتح الباب كفرصة للشركات المصرية للعودة إلى السوق الافريقي بمنتجات صناعية، وتعزيز وجود الصادرات المصرية هناك في إطار خطط مصر لزيادة حصيلة التصدير إلي أسواق القارة الأفريقية.
 
 
المشاركة الحكومية الأوغندية الواسعة في أول مؤتمر للوفد  المصري في اوغندا تؤكد احتياج القطاع الخاص الأوغندي إلي الدعم الفني والصناعي من مصر، ليكون بديلاً عن التواجد الصيني، والذى تأثر بشكل كبير بانتشار فيروس كورونا، حسبما أكد باسم عبد العال ، مدير تطوير الأعمال فى بيزنس بلاس بدول كينيا وأوغندا.
 
وأضاف عبد العال، إن الحكومة الأوغندية تشارك مع الوفد المصري من خلال هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة، للاستفادة من الخبرات المصرية الصناعية، فى ظل تراجع النفوذ الصيني مؤخراً جراء انتشار فيروس كورونا وغياب بعض الشركات الصينية عن الأسواق الافريقية، نتيحة أعاقة حركة الانتقال من وإلي الصين.
 
وأوضح عبد العال ، أن جمعية رجال الأعمال ويترأسها شقيق رئيس جمهورية اوغندا، وغرفة تجارة اوغندا وبنوك اوغندية، ورابطة مصنعي الشاي، مهتمة بالتواجد الصناعي المصري صناعيا في الدولة الأوغندية والاستفادة من الخبرات الصناعية في المجالات المختلفة
 
 
 

الصين

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الاستثمار الأجنبي

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