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فيديو.. دراجات "المرور "ترافق أتوبيس طلاب المدارس لتوصيلهم لذويهم أثناء هطول الأمطار

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:07 م
فيديو.. دراجات "المرور "ترافق أتوبيس طلاب المدارس لتوصيلهم لذويهم أثناء هطول الأمطار دراجات المرور ترافب اتوبيس مدارس بسبب هطول الأمطار
كتب عبد الرحمن سيد

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قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بمرافقة أتوبيسات المدارس بعد خروجها لتوصيلهم إلى أهليهم، باستخدام الدراجات البخارية التي يستقلها رجال المرور لتوصيلهم إلى مساكنهم، لتأمين عملية وصولهم إلى العقارات التى يسكنون فيها في سلام وأمان، ضمن توجيهات اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة بعد هطول الأمطار بنطاق القاهرة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور.

 

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها اليوم الاثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .

 

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .

 

وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، فكشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرص أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، ومن المتوقع غدا الثلاثاء 25 أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .

 


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