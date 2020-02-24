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عشان الجرح يلم بسرعة...حاجات لازم تعمليها بعد الولادة القيصرية

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:00 ص
عشان الجرح يلم بسرعة...حاجات لازم تعمليها بعد الولادة القيصرية الولادة - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"وجع ساعة ولا كل ساعة"، هي الجملة التي ترددها السيدات اللاتى ترغبن في الولادة الطبيعية بدلا من القيصرية مبررين ذلك أن ألم بسيط أثناء الولادة أفضل من ألم الجرح القيصرى، ولكن بعض الحالات تحتاج لإجراء عملية الولادة القيصرية نظرا لظروفهن الصحية.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك بعض النصائح التي يجب ان تتبعها المرأة بعد اجراء عملية الولادة القيصرية وهى:

نصائح بعد الولادة القيصرية:


1:بعد الولادة القيصرية تحتاج المرأة للراحة التامة منعا لحدوث نزيف في البطن.

2:تجنب حمل أشياء ثقيلة بعد الولادة، حتى لا تؤثر على الجرح وتزيد من الألم والالتهاب.

3:تناولى الأدوية التي يصفها الطبيب في مواعيدها المظبوطة، وذلك للوقاية من الالتهاب والألم وسرعة الشفاء.

4: الاهتمام بشرب السوائل الطبيعية باستمرار فهى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وتسريع من التئام الجرح ، كما انها تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميك من الاضطرابات والامساك.

5:تابعى مع الطبيب دائما للتأكد من سلامة الجرح وعدم تعرضه للتلوث والالتهاب.

6:التغذية السليمة من أهم الطرق التي تساعد على التئام الجروح، وذلك عن طريق تناول الأطعمة الصحية والخضروات والفواكه والبروتين فهى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التي تعزز صحة الجسم.

 

وذكر الموقع بعض الحالات التي يجب فيها اجراء عملية الولادة القيصرية وهى:

حالات يجب فيها اجراء عملية الولادة القيصرية

1: الحمل بتوائم 

2:إصابة الجنين ببعض المشاكل الصحية مثل الاستسقاء الدماغى.

3:كبر حجم الجنين وبالتالى فقد يتعرض للخطر والاختناق اثناء الولادة الطبيعية.

4:إصابة الأم بمرض السكر أو الضغط.

5:انسداد ومشاكل في عنق الرحم.


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